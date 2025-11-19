IN EVIDENZA

Napoli, Lukaku brucia le tappe: Conte lo riavrà a inizio dicembre, anche per il rush di Champions

Vincenzo Letizia 19 Novembre 2025

L’attaccante belga vede il rientro dopo il brutto infortunio muscolare di metà agosto

Il rientro si avvicina, anticipato e inatteso per quanto rapido: per rivedere Lukaku nella lista dei convocati del Napoli, almeno disponibile per la panchina, fa sapere Sport Mediaset, potrebbero bastare una decina di giorni o poco più. L’attaccante belga, che da giorni lavora a Castel Volturno per ritrovare la condizione atletica dopo il brutto infortunio muscolare dello scorso agosto, vede infatti finalmente la luce: Conte potrebbe reinserirlo in distinta per la sfida contro la Roma del prossimo 30 novembre, al più tardi testarlo negli ottavi di Coppa Italia del 3 dicembre con il Cagliari. Un cammino propedeutico al match contro la Juve attesa quattro giorni più tardi al Maradona.

Ma ciò che più conta è che Big Rom potrà dare il suo contributo in Champions, per provare a riscrivere una classifica sicuramente non all’altezza delle aspettative. Il Napoli si giocherà tanto del proprio futuro europeo settimana prossima contro il Qarabag, ma ipotizzando un presumibile risultato positivo, il cammino verso i play-off (obiettivo minimo per i Campioni d’Italia ormai tagliati fuori dalla Top-8) passerà per la trasferta di Lisbona contro il Benfica del 10 dicembre: data evidenziata anche sul personale taccuino di Big Rom. Il belga, escluso infatti a settembre dalla lista Champions, ne farà ora rientro, potendo infatti prendere il posto dell’infortunato di lungo corso De Bruyne. Un cambio possibile nella fase a gironi ma da effettuarsi entro la sesta giornata: opportunità che Conte è pronto a cogliere, ritrovando per questo rush finale della ‘phase league’ il suo più prezioso allenato.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta.

