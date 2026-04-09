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Incontro tra Presidente e allenatore – Fissato, per fine campionato, il summit tra De Laurentiis e Conte per decidere il futuro del Napoli

Armando Fico 9 Aprile 2026 0 53 sec read

A fine campionato, ovvero dopo l’ultima gara in calendario, tra il Napoli e l’Udinese del 24 maggio prossimo, ci sarà il summit tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Antonio Conte, per decidere quale sarò il futuro del Napoli. I due massimi rappresentanti del club partenopeo si vedranno nell’isola verde di Ischia. Argomento principe la scelta del mister se restare o tornare a capo della Nazionale italiana, in veste di nuovo Ct ed in caso di permanenza la pianificazione della stagione 2026/27. Ironia della sorte il 24 maggio ricorre il 77esimo Compleanno dell’imprenditore cinematografico romano. Una data scelta, forse, non a caso.  De Laurentiis e Conte, legati da un ottimo rapporto che coinvolge anche le rispettive famiglie, oltre a parlare di calcio, festeggeranno magari con un brindisi augurale il lieto evento. Sarà un momento di riflessione molto serena, lontano da occhi indiscreti. L’incontro di Ischia costituirà un’importanza particolare al fine di chiarire ambizioni, strategie di mercato e la visione comune per un eventuale progetto tecnico in sintonia, sempre che il mister leccese decida di rimanere sulla panchina azzurra.

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