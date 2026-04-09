IL FISCHIETTO

IL FISCHIETTO – PARMA vs NAPOLI, dirigerà DI Bello di Brindisi, al Var il palermitano Abisso

Armando Fico 9 Aprile 2026 0 29 sec read

Designato il fischietto che dirigerà il match tra Parma e Napoli, in programma domenica 12 aprile alle ore 15 al Tardini, per la 32esima giornata di campionato. Sarà l’arbitro  Marco Di Bello della sezione di Brindisi.  Il direttore di gara pugliese verrà assistito dai  collaboratori di linea Rossi L. e Mastrodonato, mentre il quarto ufficiale sarà Collu. Al VAR, infine  è stato designato Rosario Abisso di Palermo , aiutato  da Marini, in qualità di AVAR. Di Bello, per la cronaca, in questa stagione, ha diretto già  gli azzurri nella partita casalinga del girone di andata, contro l’Atalanta,  vinta dal Napoli  per 3-1.

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