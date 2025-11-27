McTominay protagonista fuori dal campo: incontro con Conte dopo Napoli-Qarabag

McTominay protagonista anche fuori dal campo: ha fatto una cosa con Conte

Il protagonista assoluto dell’ultima partita disputata dal Napoli, ovvero quella contro il Qarabag, è stato Scott McTominay. Lo scozzese ha prima aperto le danze con il gol dell’1-0, per poi propiziare l’autorete che ha permesso ai suoi di vincere 2-0. L’edizione odierna de Il Mattino svela, inoltre, un curioso retroscena riguardante il numero 8.

McTominay ha avuto un faccia a faccia con Conte

“McTominay è stato tra i protagonisti assoluti anche del faccia a faccia di una settimana fa. Perché Antonio si fida di Scott e viceversa. Sa che dal suo esempio può passare tanto, perché piace ai tifosi e pure ai compagni nello spogliatoio. A proposito di numeri: non solo viaggia alle stesse medie italiane di un anno fa, ma ci ha aggiunto anche già tre gol in Champions League (ha segnato l’80% delle reti di testa). Quella Europa che conosceva bene e che un anno fa gli era mancata. Dove ora mette anche la firma pesante: e se Eindhoven era stata amarissima, dolcissima è la notte di Napoli. Se l’è goduta anche ieri, sul mare, nel giorno di relax. Ma da oggi si torna a puntare anche Roma”.

