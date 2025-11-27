NEWS

Infortunio Gilmour- Ancora un mistero i tempi di recupero dello scozzese che è volato a Londra per un consulto medico

Armando Fico 27 Novembre 2025 0 1 min read

Billy Gilomour, ormai lontano dal terreno di gioco da diverse partite, a causa della pubalgia che lo ha fermato ai box,  è andato a Londra per sostenere un consulto medico sulle sue condizioni. Al momento non si  è capaci di capire la causa di tale pubalgia. Antonio Conte è molto preoccupato per questa situazione. Se non si è certi dell’entità del problema accusato dallo scozzese, non sapremo mai quali saranno i tempi di recupero per rivederlo in squadra. Intanto, domenica sera, il Napoli è impegnato all’Olimpico di Roma, contro i giallorossi di Gasperini, primi in classifica, in uno scontro al vertice ed il tecnico leccese non potrà contare su giocatori di essenziale importanza come Lukaku, Anguissa De Bruyne, appunto Gilmour e Gutierrez. L’unica buona nuova viene da Spinazzola che pare abbia recuperato e sarà arruolabile, magari per andare in panchina,  nel big match nella capitale. Il giocatore rappresenta una risorsa importante sulla corsia di sinistra,  visto che  garantisce ampiezza su quella fascia. Ricordiamo che Leonardo Spinazzola è un ex cakciatore della Roma con la quale ha disputato ben  cinque stagioni, dal 2019 al 2024, prima di trasferirsi, a parametro zeroin azzurro; con il Napoli  ha già conquistato uno scudetto da protagonista, soprattutto nella seconda parte del campionato scorso.

