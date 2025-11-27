Champions League – Ancora una sconfitta per l’Inter, battuta 2 a 1 dall’Atletico Madrid, in Spagna, successso per 3 a 0 per l’Atalanta, a Francoforte

Un successo ed una sconfitta nel mercoledì di Champions per le due italiane, che ieri si sono cimentate nella massima competizione continentale; l’Inter ha perso, nei minuti di recupero, in Spagna, l’ennesima partita stagionale, ad opera dell’Atletico Madrid del cholo Simeone, vittorioso per 2 a 1, mentre l’Atalanta ha espugnato il campo dell’Eintrecht Francoforte per 3 a 0.Una batosta, per i nerazzurri di Chivu, ancora più pesante di quella subita nel derby di domenica in campionato. Qualcosa non va in questa squadra che, pur annoverando fior di giocatori, non si sta esprimendo sui suoi standard abituali. Cinque ko, finora nell’annata, cominciata appena da tre mesi sono troppi, nessuna squadra, in passato, con questo andamento, è riuscita a vincere lo scudetto, traguardo prefissato dalla società, alla vigilia. Tutto bene, invece, per l’Atalanta del neo tecnico Palladino, che si è imposta, facilmente, in terra tedesca, contro il Francoforte, rifilandogli un perentorio 3 a 0. Dunque, la Dea , in Champions, si è riscattata, dopo le tre sconfitte di fila in serie A. In seguito ai risultati delle partite disputate questo mercoledì, l’Inter resta a 12 punti, in quarta posizione, l’Atalanta è decima con 10, il Napoli è ventesimo con 7 e la Juve è 22esima con i suoi 6 punti. Oggi come oggi, l’Inter andrebbe direttamente agli ottavi e Atalanta, Napoli e Juve dovrebbero giocare gli spareggi play-off. Ma ci sono ancora tre gare da giocare e tutto può ancora succedere.