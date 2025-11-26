AZZURRI PER SEMPRE — Bruno Pesaola: il Petisso che guidò Napoli dall’incanto del campo alla magia della panchina

Ci sono figure che non si limitano a passare, ma restano. Restano nei racconti dei più anziani, nelle sfumature dialettali di una città, nelle fotografie ingiallite dei bar, nei tabelloni dei vecchi stadi e — soprattutto — nel cuore della gente.

Bruno Pesaola, per Napoli, è questo: una presenza affettuosa, quasi familiare.

Un uomo che ha dato una forma al calcio azzurro ancor prima che arrivassero i grandi trionfi, rendendo la bellezza un tratto distintivo.

Alla vigilia di Roma–Napoli, non può esserci personaggio più adatto: perché lui, il Petisso , ha rappresentato entrambe le città. Ma solo una lo ha trasformato in eterno.

L’argentino che divenne napoletano per adozione

Bruno Pesaola — 166 centimetri, gambe veloci e un sinistro di seta — arrivò in Italia come tanti sudamericani del secondo dopoguerra: con più talento che garanzie.

Già alla Fiorentina lasciò una traccia, ma fu a Napoli che trovò il suo spazio naturale.

Arrivò nel 1952, quando il calcio italiano era ancora un romanzo in bianco e nero. E lui, scattante e imprevedibile, sembrava un personaggio disegnato da un autore di frontiera: piccolo, guizzante, tecnico, sempre sorridente.

Fu subito amore, per lui e per Napoli. Così forte, così istintivo, così simile a lui.

Bruno Pesaola calciatore: l’ala che incantava il San Paolo… prima che si chiamasse così

Con la maglia azzurra, Pesaola giocò 7 stagioni (1952–1960), raccolse 240 presenze e 27 gol, ma ridurre la sua importanza ai numeri sarebbe un sacrilegio.

Il Petisso era un uomo da scatto improvviso, da dribbling corto, da assist che tagliavano la difesa come coltello caldo nel burro.

E poi c’era il carattere.

Estroverso, fantasioso, ma anche combattivo.

A Napoli divenne una specie di simbolo dell’allegria popolare applicata al calcio.

Si racconta che, dopo ogni vittoria importante, i tifosi se lo ritrovassero nei vicoli dei Quartieri Spagnoli a ridere, scherzare, giocare con i bambini.

Il calcio era una festa. E lui, semplicemente, la incarnava.

L’allenatore: quando inventò il Napoli più romantico di tutti

Il destino volle che tornasse.

Nel 1962 iniziò ad allenare, e nel 1962–63 prese per la prima volta il Napoli.

In realtà, la sua pagina più straordinaria arrivò qualche anno dopo: stagione 1964–65, Serie B.

Fu lui a guidare gli azzurri alla risalita, con un calcio spettacolare, fatto di fraseggi e fantasia.

Non era comune, in cadetteria.

Era… il Petisso.

E con quel Napoli, riportato in A, arrivò il contatto con il calcio che sarebbe diventato la sua firma definitiva.

Il Napoli della Coppa delle Alpi e delle notti europee

Nel 1966–67, Pesaola vinse la Coppa delle Alpi, primo trofeo internazionale della storia del Napoli: un titolo che oggi può far sorridere chi guarda solo gli albi d’oro, ma che all’epoca fu una folata d’orgoglio, un segnale chiaro: Napoli stava diventando grande.

Il suo Napoli giocava corto, palla a terra, con qualità e rapidità.

Una visione moderna, quasi sudamericana, nata dalla sua infanzia a Buenos Aires.

Con lui esplosero talenti come Juliano, Altafini, Sivori (che ebbe proprio nel Petisso uno dei pochi allenatori capaci di capirlo davvero), Montefusco e tanti altri.

Il “quasi scudetto” del 1974–75

Sulla panchina del Napoli, Pesaola tornò anche più tardi, nella stagione 1975–76 dopo il capolavoro sfiorato da Vinicio l’anno precedente.

E mantenne la squadra ad altissimi livelli, consolidando un’identità che ancora oggi i tifosi ricordano come “il calcio del Petisso”: elegante, coraggioso, spesso superiore ai risultati.

Gli aneddoti: storie di cuore, ironia e appartenenza

Ne circolano tantissimi, ma tre raccontano meglio di tutti chi era.

1. “Maestro, che modulo usiamo?” — “Quello che vi fa divertire!”

Quando i giornalisti gli chiedevano come intendesse schierare il Napoli, lui rispondeva con un sorriso:

«Oggi giochiamo come si gioca a Napoli: per piacere, prima di tutto.»

Era una filosofia, più che una tattica.

2. Lo sbarco a Napoli nel ‘52

Si narra che, appena sbarcato al porto, un venditore ambulante gli regalò una tazzina di caffè dicendo:

«Qua, guagliò, ‘sta città te farà grande!»

Aveva ragione.

3. L’amore finale: “A me Napoli ha dato tutto”

Quando ormai era anziano e malato, ogni intervista finiva sempre con la stessa frase:

«Io sono nato in Argentina, ma sono morto napoletano.»

E Napoli lo salutò come un figlio.

L’eredità: più di un ricordo, un’impronta

Bruno Pesaola non è “solo storia”.

È una radice identitaria.

È l’idea di un calcio che anticipava l’estetica dei grandi successi del futuro.

È la dimostrazione che puoi diventare eterno anche senza scudetti, se riesci a dare un’anima a una squadra.

Il Petisso lo fece due volte: da calciatore e da allenatore.

Nella settimana che porta a Roma–Napoli, la sua figura emerge luminosa.

Perché lui appartiene ad entrambe, ma solo con una costruì un amore capace di attraversare le generazioni.