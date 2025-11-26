IL FISCHIETTO

IL FISCHIETTO – Roma – Napoli affidata all’arbitro Davide Massa di Imperia, al Var Aureliano e Di Bello

Armando Fico 26 Novembre 2025 0 26 sec read

Scelto l’arbitro per il posticipo serale di domenica 30 novembre tra la capolista Roma ed Il Napoli, secondo in classifica, assieme al Milan, valido per la tredicesima tornata di campionato. Sarà Davide Massa di Imperia ,  il quale verrà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, dal quarto uomo Pairetto e dai varisti Aureliano e Di Bello. Il fischietto ligure dirigerà il cosiddetto derby del Sole per la quinta volta in carriera, mentre con gli azzurri vanta 26 precedenti in A, in cui il Napoli ha conseguito  16 successi  5 pareggi e 5 sconfitte. 

Armando Fico

