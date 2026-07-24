NM LIVE – De Luca, Maddaloni, Petrazzuolo, Fava e Cammaroto (24/7/2026)

NM LIVE – De Luca: “Napoli, dopo quattro giorni di ritiro una sconfitta in amichevole lascia il tempo che trova, con l’infortunio di Buongiorno urge intervenire sul mercato”

FRANCESCO DE LUCA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Maradona meglio di Messi? Io penso che lo stesso Messi lo abbia puntualizzato: sa anche lui di non potersi mettere in competizione con Maradona. Bisogna considerare dove ha giocato Maradona e in che epoca ha giocato quando si tenta di mettere a confronto due storie calcistiche diverse. La Spagna ha meritato il successo. Non c’è stata partita, l’Albiceleste ha giocato come se non fosse esistita. Chi tifava i sudamericani sperava di vedere gli ultimi 25’ vissuti contro l’Inghilterra, ma non è stato così. Vittoria meritata soprattutto per il nostro ex azzurro Fabian Ruiz. Maldini e Leonardo si sono interessati al modello tedesco, ma anche quelli spagnolo e francese sono grandi esempi. Prendiamoci i nostri tempi? Tra meno di due mesi l’Italia torna in campo. Certo, la risposta di Guardiola era prevedibile. Non so perché si è preso del tempo. Guardiola non può allenare la Nazionale: non siamo attrattivi da nessun punto di vista. Il catalano ha giocato nel Brescia e nella Roma, ma quale appeal può avere l’Italia? Partiamo da Pirlo o Mancini con Maldini e Leonardo e vedremo. Sconfitta con l’Arezzo? Dopo 4 giorni di ritiro, lascia il tempo che trova. Un fatto va detto: quando De Laurentiis ha fatto quel discorso a bordo della MSC World Europa, in cui ha detto che ha 47 giocatori, non sapeva che in ritiro si sarebbero scoperti i problemi di Buongiorno e Beukema. Purtroppo, questi problemi non si risolvono aspettando, ma intervenendo sul mercato. Manna in conferenza è stato molto chiaro, aperto ed esplicito, ma soprattutto sincero. Creare un dialogo è importante, ma non risolvi i problemi se non risolvi sul mercato. Il Napoli non può arrangiarsi aspettando Buongiorno che può stare fuori anche 5 mesi e poi non sai come ritorna. Il Napoli affronterà campionato, Champions e Coppa Italia. Devi avere la rosa al completo. Spero che il Napoli risolvi il problema per tamponare questa emergenza nata con Buongiorno. Non si faccia come Lucca, dopo solo un anno si è ritrovato da solo a fronteggiare il problema di Lukaku. Ora bisogna tamponare la situazione prendendo un altro difensore. Il Napoli ha dovuto fronteggiare tanti infortuni, ma non si può far passare una stagione come negativa solo per questo. Sono cose che accadono. Le polemiche con un allenatore che va via mi danno sempre fastidio. Conte è un capitolo chiuso, ora c’è un percorso nuovo. Manna ha definito i due anni del salentino straordinari, è ciò che conta. Sostituto Buongiorno? Non voglio dribblare la domanda, ma bisogna capire quali sono le disponibilità. Si potrebbe vedere in Premier League, dove il Napoli ha pescato McTominay e Anguissa. Lì non c’è posto per tutti e si possono trovare giocatori che possono andar bene ed essere una soluzione al tuo problema. Il Napoli opera con molta attenzione e lucidità, sa quando è il momento di operare. Si sono fatti discorsi molto vaghi. L’ingaggio è alto per Lukaku. Per De Bruyne si è fatta una questione d’orgoglio: è lui che ha portato l’ex City al Napoli. Quando ne abbiamo parlato in Primavera, è sembrato strano che un calciatore del Manchester City con quei trofei vinti potesse venire a Napoli. Penso che De Bruyne sia disponibile a restare, gli unici problemi li ha avuti con Conte e non con società o spogliatoio. Per quanto riguarda l’amichevole, il Napoli sta lavorando. Vedremo se ci saranno novità domenica con la Carrarese. E’ una fase di adattamento e studio con Allegri”.

NM LIVE – Maddaloni: “Napoli, prenderei il sostituto di Buongiorno, Kim? E’ un giocatore validissimo, ma mi spaventano i ritorni”

MARCO MADDALONI, judoka, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli sconfitto in amichevole? Abbiamo perso i nostri primi tre punti (ride, ndr). A volte è bello fare anche la voce fuori dal coro: proprio nella giornata di giovedì ho accompagnato mio figlio a fare un torneo. Si chiedeva se l’Arezzo fosse più forte del Napoli. Gli ho risposto che, probabilmente, gli azzurri erano ancora sugli yacht. Nel judo, non mi farei mai sconfiggere da uno meno bravo di me. Proprio per una questione di orgoglio. Questo è il discorso che fa chi è preoccupato per il Napoli, ma noi capiamo che questo è uno sport in cui si guadagna milioni e milioni di euro. Nel calcio, salvando la pace di qualcuno, non esiste la questione di orgoglio. Non importa: torniamo dalle vacanze e ci prepariamo alla nuova stagione cercando di arrivare pronti. Sostituto Buongiorno? Le idee del presidente sono chiare: finché non si vende non si acquista. Sono stati chiari dall’inizio, ma sicuramente prenderei un difensore centrale. Conosciamo il pedigree di Buongiorno, è rimasto fuori metà stagione. Va acquistato un nuovo difensore a mio avviso. A livello di movimenti, non ho visto granché. A me preoccupa la presenza di Lucca. E’ un acquisto dello scorso anno su cui ci dobbiamo puntare quest’anno. Avremmo dovuto dare più spazio ad un nostro giovane, penso ad Ambrosino. Non siamo più la squadra del ‘Vediamo se può giocare qua’, ma il giocatore deve essere capace, non siamo una società in cui farsi le ossa. Kim? Sicuramente è un giocatore validissimo, anche se mi spaventano i ritorni perché ricordano il primo amore. E’ come se ritornasse Cavani, ma non sarà mai quello di tanti anni fa. Non mi farebbe piacere se fosse surclassato dalle critiche se non rendesse come gli scorsi anni. I veterani, adesso, devono lavorare per unire lo spogliatoio”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, Manna è stato molto schietto in conferenza stampa, mercato? Molte le trattative in uscita, le ultime”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “In mattinata, Allegri ha guidato l’allenamento. In panchina c’erano Manna e Sinicropi che seguivano la seduta. Al termine, c’è stata la presentazione dello staff ai tifosi da parte di Nicola Lombardo e poi è seguita la sessione di autografi con Gilmour e Folorunsho. Conferenza stampa Manna? E’ stato molto schietto, ha chiarito la situazione: vuole provare anche Olivera centrale. Secondo me faranno anche un test per Beukema nel momento in cui tornerà disponibile. Io, personalmente, andrei su un profilo che mi possa dare maggior serenità nelle scelte a dispetto di profili temporanei. Non sappiamo in che condizioni tornerà Buongiorno al quale, sia chiaro, auguro le migliori fortune. Leggo diversi nomi, da Solet a Lucumì e Gatti. In questa fase è importante dare spazio ad Allegri, deve essere lui a trovare il profilo giusto. Per me, l’ho già detto, è Kim: conosce l’ambiente. Sul mercato il Napoli si sta muovendo. Ci sono tifosi che dicono: ‘Si pensa solo alle maglie’. Non è così, è stato annunciato il prestito di Ambrosino al Modena, ha bisogno di giocare. Arriveranno presto altre ufficialità. Molte sono le trattative avviate, soprattutto col Frosinone. Ci sono in ballo due o tre giocatori, sappiamo di Zerbin e Hasa. Ci sono dei discorsi in corso. Il Napoli ci guadagna poco, ma sono comunque dei movimenti in uscita. De Bruyne? Onestamente non credo che il Napoli voglia privarsi di lui. Piano con le sentenze definitive: tra Champions e campionato, quando ha giocato ha fatto la differenza. Ha qualità su passaggio illuminante e sui calci di rigore. Si stava costruendo, tra l’altro, un’intesa con Hojlund. Non sappiamo, senza infortunio, come sarebbe andata. Vedremo come andrà quest’anno”.

NM LIVE – Fava: “Napoli, impossibile giocare bene in amichevole dopo pochi giorni di ritiro, Buongiorno? Abbiamo bisogno di lui, ma per ora servono quattro difensori di livello”

DINO FAVA, ex attaccante dell’Udinese, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? La Spagna ha fatto una bellissima prestazione, bella da vedere. L’Argentina non è mai stata in partita, a prescindere dall’espulsione. Una gara comunque incredibile: l’Albiceleste ha rischiato comunque di pareggiare. Maradona o Messi? Il paragone non c’è mai stato. Per carità, giocatore fortissimo Messi, ma vedo Maradona in vetta e tutti gli altri sotto. Il paragone non sta in piedi. Guardiola-Italia? Sono d’accordo: se non si cambia, è inutile chiamare un c.t. fortissimo. Puoi chiamare anche Dio, se non cambi dai vertici, nel nostro calcio non cambia nulla. Dobbiamo ripartire con un gruppo di ragazzi giovani e farli crescere. Bisogna arrivare ad un punto in cui possiamo ridire la nostra, è vergognoso non poterlo fare da 12 anni. Sconfitta in amichevole? Conte batteva molto sul fatto che a Napoli non si riesce mai ad essere compatti. C’è sempre chi non vede l’ora di criticare, mettere il bastone tra le ruote, questo dava molto fastidio al tecnico pugliese. Le critiche rompono gli equilibri. Poi, è normale, noi calciatori non ci facciamo caso perché sappiamo che il calcio è così, ma non va bene. Ci sono giornali che con forti critiche vendono di più. La squadra non poteva giocare bene dopo pochi giorni con le gambe pesanti. Sarebbe stato impossibile. Buongiorno? Una situazione che va rivista, ma può capitare. E’ una nota stonata, può capitare. Gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo, abbiamo bisogno di lui. Vuoi o non vuoi, adesso bisogna intervenire sul mercato. Per affrontare la stagione, servono 4 difensori di grande livello in modo da porterli alternare e non far pesare l’assenza all’allenatore”.

NM LIVE – Cammaroto: “Napoli, trattativa serrata con l’Udinese per Solet, possibile l’inserimento di una contropartita, occhio ai primi giorni di agosto per il mercato azzurro, Kean il sogno di Allegri, la situazione”

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Infortunio Buongiorno? Il Napoli cercava un difensore già prima, ricordo che si provava a comprare Gila. Ci sono dubbi sulla tenuta fisica di Beukema. Non si può fare una stagione con giocatori fuori uso e altri a mezzo servizio. Adesso, l’operazione in piedi è Oumar Solet dell’Udinese. Tiago Gabriel viene seguito, ma non è la prima scelta perché serve un profilo che conosce il calcio internazionale. La trattativa con l’Udinese è serrata. L’entourage aveva un accordo per un biennale con l’inter. Si vocifera che la trattativa sia saltata per un problema fisico di Solet. Non è così: il calciatore dovrebbe essere perfettamente integro guardando i numeri della scorsa stagione. Sappiamo che l’Udinese è una bottega cara, si potrebbero proporre 17 milioni più una contropartita tecnica, tra gli esuberi c’è Folorunsho. Manna ha detto di non aver apprezzato le parole di De Bruyne su Conte. Ci sono dubbi da entrambe le parti per la permanenza, vediamo se ci sarà appeal tra i pretendenti. C’è la pista americana. Anche Lukaku sembra in uscita: in caso di addio, il Napoli comprerà un attaccante. Prima, però, devono uscire gli esuberi: Lang, Lucca e Folorunsho su tutti. Mi aspetto un mercato sorprendente nei primi giorni di agosto: attenzione a quei giorni. Se dovesse esserci la necessità di intervenire sull’attaccante, Max Allegri ha sempre il sogno di Kean. Cartellino di 40 milioni, alto ma non impossibile vista l’età dell’ex Juventus e PSG. Occhio anche a Favasuli: l’operazione non è conclusa, fatti passi avanti anche per Fortini. Se dovesse uscire De Bruyne, non mi sorprenderebbe se dovesse farsi un investimento di qualità su un under a centrocampo. Anguissa è destinato a rimanere. Qualcuno della vecchia guardia, per motivi di organico, stimoli e parametri finanziari, andrà via. E’ destinato a rimanere Lobotka, l’indiziato a partire è Lukaku. Vedremo quale sarà la posizione di De Bruyne. Alisson resta, Neres è in dubbio: non si è fatto notare in allenamento. Ci sono troppi interrogativi dal punto di vista fisico, questo discorso vale anche per gli altri giocatori che sono stati indisponibili nella passata stagione”.