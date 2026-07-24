Calciomercato Fiorentina, Kean può partire: il Como ci prova, per i bookie (a 2,00) è lui il regalo-Champions per Fabregas

ROMA – Moise Kean può lasciare la Fiorentina. Il centravanti dei Viola e della Nazionale è uno dei pezzi pregiati di questo mercato e questa estate potrebbe cambiare squadra, magari per giocare in Champions League. Non a caso, il Como avrebbe individuato nell’ex Juve e Psg il nome giusto per la prima esperienza europea, e – come riporta Agipronews – i betting analyst di Goldbet e Planetwin365 confermano che l’affare è possibile, proponendolo in lavagna a 2,00 (in leggero calo rispetto a pochi giorni fa, quando era a 2,10). D’altronde, l’ambizione, al club lombardo, non manca e il presidente Suwarso è pronto a fare un ulteriore investimento per regalare un altro pezzo da novanta a Cesc Fabregas. A questo si aggiungono le parole di Fabio Grosso, che pochi giorni fa non aveva nascosto che “le voci di mercato ci sono. Mi piacerebbe averlo, se poi ci sarà una cosa bella per lui e per la società saremo altrettanto felici di fargli un in bocca al lupo”.

Vincenzo Letizia Vedi la biografia completa Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.