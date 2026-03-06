OBIETTIVO NAPOLI – Cuore e qualità: la Champions è sempre più vicina

di Vincenzo Letizia

Vincere soffrendo è da grandi squadre, ma vincere convincendo — specialmente in un momento di piena emergenza — è il marchio di fabbrica delle squadre di Antonio Conte. Il 2-1 rifilato al Torino non è solo un successo numerico, ma un manifesto di resilienza e profondità di rosa che proietta il Napoli con forza sempre maggiore verso il ritorno nell’Europa che conta.

La forza del gruppo oltre le assenze

La vigilia non era delle più semplici. Dover rinunciare contemporaneamente a due pilastri del calibro di Lobotka e McTominay avrebbe fatto tremare chiunque, ma non questo Napoli. La risposta del campo è stata netta: Gilmour ha preso per mano la regia con la personalità di un veterano, mentre l’apporto di quello che Conte ha ribattezzato “Sant’Elmas” è stato commovente per spirito di sacrificio e inserimenti. Se il tecnico leccese cercava risposte dalle cosiddette “seconde linee”, ha ottenuto una conferma d’oro: in questo spogliatoio nessuno è un comprimario.

A rendere il clima ancora più sereno sono i rientri di Anguissa e De Bruyne. Rivederli in campo con quel piglio dopo i rispettivi infortuni è la notizia più confortante per lo staff tecnico; sono loro i motori necessari per affrontare il rush finale di una stagione che entra ora nel vivo.

Alisson Santos: l’estasi del “Neymar azzurro”

E poi c’è lui. La piazza di Napoli, si sa, ha un debole storico per i calciatori funambolici, quelli capaci di trasformare un possesso anonimo in una scarica di adrenalina. Alisson Santos ha ormai conquistato definitivamente il “Maradona”. La sua prova contro i granata è stata l’ennesima dimostrazione di una qualità purissima: un gol d’autore, dribbling mai fini a se stessi e quella capacità di spaccare le partite tipica dei fuoriclasse. Chiamarlo il “Neymar azzurro” non è più un’esagerazione giornalistica, ma il riconoscimento di un talento che sta trascinando la squadra a suon di giocate d’alta scuola.

Obiettivo blindato

La vittoria contro il Torino pesa come un macigno in chiave qualificazione Champions. Il calendario ora offre un’occasione ghiotta: le sfide contro Lecce e Cagliari prima della sosta per le Nazionali. Sei punti in questi due match significherebbero, con ogni probabilità, mettere in cassaforte il piazzamento tra le prime quattro con largo anticipo, permettendo a Conte di gestire le energie e preparare l’assalto finale agli obiettivi stagionali.

Questo Napoli ha fame, ha gioco e, finalmente, ha di nuovo i suoi pezzi pregiati. La strada è tracciata, e con un Alisson Santos così, sognare non è solo lecito, è un dovere.

La gestione della rosa da parte di Conte si sta rivelando il vero valore aggiunto di questa stagione. Riuscire a sopperire alle assenze di Lobotka e McTominay senza perdere l’identità tattica è il segnale di una maturità raggiunta. Se il Napoli manterrà questa concentrazione contro le “piccole”, la pratica Champions potrebbe chiudersi molto prima del previsto.