LE INTERVISTE – Conte, cuore e carattere: il Napoli non si ferma più davanti all’emergenza

Il Napoli di Antonio Conte continua a correre, superando anche l’ostacolo Torino in un clima di piena emergenza tecnica. Al termine della sfida, l’allenatore leccese ha analizzato il momento d’oro dei suoi, sottolineando come la forza del collettivo stia andando oltre le assenze pesanti e i problemi fisici che stanno condizionando la stagione azzurra. Una prova di maturità che consolida le ambizioni del club in un campionato sempre più competitivo.

«Il Napoli nell’emergenza ha trovato carattere, anche grazie al rientro di alcuni giocatori? Non era scontato in queste condizioni vincere la Supercoppa e rimanere nelle posizioni alte della classifica. Ci sono alcuni top club che puntavano solo alla Champions, quindi arrivare tra le prime quattro non è banale. Noi abbiamo cercato di competere su più fronti nonostante tutti i problemi, nulla ci scalfisce. Elmas sta crescendo tanto, anche senza Lobotka al suo fianco ha fatto una grande partita. Ritrovare qualche giocatore ci dà serenità, ma voglio elogiare il gruppo che sta facendo qualcosa di straordinario. Siamo cresciuti tanto con le seconde linee, è un aspetto positivo anche in vista del prossimo anno. Abbiamo fatto fatica a inserire tanti giocatori nuovi, ma ora stiamo crescendo. Giocare e vincere contro il Torino non è mai facile e scontato, venivano anche da un ottimo risultato. Dispiace aver preso l’ennesimo gol stupido, ma i ragazzi sanno che dobbiamo migliorare. Per gli altri infortunati dobbiamo attendere ancora un bel po’, ma siamo soddisfatti».

Cosa la rende più felice oggi: il vantaggio sul Como, i rientri di Anguissa e De Bruyne o il carattere della squadra?

«Dico la terza, abbiamo fatto un’altra ottima partita nonostante le tante assenze. Giocavano per la prima volta assieme Gilmour ed Elmas, quest’ultimo ha capito il suo nuovo ruolo e mi rende felice. Non ci siamo mai pianti addosso, siamo stati zitti senza cercare alibi. Piano piano torneranno tutti, così avremo più scelte anche durante la partita».

Quali sono le condizioni di McTominay e Vergara?

«Scott sta incrementando il lavoro, purtroppo convive con questa infiammazione tendinea, ormai manca da quasi un mese ma passa in secondo piano. Per Vergara non lo so, ha sentito pungere sotto al piede, vedremo. È un’altra novità che si aggiunge ai tanti strani infortuni della nostra stagione, a fine anno bisognerà fare uno studio».

Le parole di Conte riflettono la trasformazione mentale del Napoli. Nonostante un’infermeria che continua a riempirsi con dinamiche quasi “misteriose”, l’allenatore ha blindato lo spogliatoio, trasformando l’alibi dell’assenza in un’opportunità per le cosiddette seconde linee. Il riferimento a uno “studio” necessario a fine anno sugli infortuni suggerisce però che, dietro la soddisfazione per i risultati, resti una sottile tensione riguardo alla gestione atletica in una stagione così logorante.