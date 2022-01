Serie A: Bologna vs Napoli cambia data, si disputerà, al Dall’Ara, lunedì 17 alle ore 18,30

Ci sono delle novità nel calendario della serie A. Una riguarda proprio il Napoli di Spalletti che si vede spostare la partita di Bologna, del prossimo turno, da domenica 16 a lunedì 17 gennaio, alle ore 18.30. Come già riferito in precedenza, è cambiata anche la data del match di Coppa Italia, ottavo di finale, contro la Fiorentina che si disputerà, non più dopodomani, bensì giovedì 13 al Maradona alle ore 18.