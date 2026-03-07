LE INTERVISTE – Alessandro Buongiorno post Napoli-Torino: “Vittoria di squadra, ora continuità” 

Dopo il successo interno contro il Torino, Alessandro Buongiorno si è presentato nella sala stampa dello stadio Maradona per analizzare i tre punti conquistati e il momento della squadra. Il centrale azzurro, pilastro della retroguardia di Conte, ha toccato diversi temi: dall’intesa con i compagni di reparto al rientro di pedine fondamentali a centrocampo, senza dimenticare il supporto costante del pubblico partenopeo.

Ecco le sue dichiarazioni: «Sono molto contento della prestazione offerta dalla squadra; lo stadio si fa sempre sentire e ci dà una mano enorme durante i novanta minuti. C’è un po’ di dispiacere per il gol subito, ma nei prossimi giorni rivedremo i video per analizzare l’azione e capire dove abbiamo sbagliato in fase di copertura».

Sulle difficoltà nel servire Hojlund in verticale e l’apporto dell’attaccante: «Tutto dipende dal pressing dei nostri avversari. Dobbiamo essere più bravi e lucidi nel creare spazi invitanti per Rasmus e per gli esterni. Lui ci dà comunque un contributo fondamentale: vince tantissimi duelli e ci permette di respirare e risalire il campo nei momenti di pressione».

Sulla corsa al secondo posto e gli obiettivi stagionali: «Noi prepariamo ogni singola gara al meglio con l’unico obiettivo di vincere. Continueremo su questa strada, poi a fine campionato vedremo cosa dirà la classifica e dove saremo arrivati».

Un commento sulla condizione personale dopo un periodo altalenante: «Sono molto soddisfatto della mia prova. I momenti meno brillanti capitano a tutti i calciatori, fa parte del percorso. Voglio ringraziare chi mi è stato vicino, dalla mia famiglia ai tifosi. In queste settimane ho pensato solo a lavorare al 100% e oggi sono tornato in forma e totalmente concentrato».

Sull’importanza del filtro a centrocampo e i recuperi dall’infermeria: «Avere certi giocatori davanti alla difesa è vitale. Ci aiutano tantissimo, specialmente nella riconquista delle seconde palle. Gilmour e Lobotka svolgono un lavoro costante, ma siamo estremamente felici anche per i rientri di Anguissa e De Bruyne. In una stagione così lunga, il contributo di tutti è necessario per alzare il livello».

Buongiorno si conferma non solo un leader tecnico, ma anche un equilibratore tattico capace di leggere i momenti della partita. La sua ritrovata brillantezza fisica, unita al rientro dei “tenori” a centrocampo, sembra tracciare la rotta per un finale di stagione da protagonisti per il Napoli.