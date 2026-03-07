INTERVISTE

LE INTERVISTE – Napoli-Torino, parla il campo: l’unione tra Politano e il fattore Alisson

Vincenzo Letizia 7 Marzo 2026 0 1 min read

Il Napoli supera l’ostacolo Torino e consolida le proprie certezze, trascinato dalla qualità dei suoi interpreti offensivi. Al termine del match, ai microfoni di DAZN, Matteo Politano e il giovane talento Alisson Santos hanno commentato a caldo una vittoria fondamentale, macchiata solo da una piccola disattenzione nel finale, ma illuminata da un’intesa che sembra già collaudata.

L’analisi di Matteo Politano

«Peccato per il finale, eravamo stati bravi fino al 2-0, non dobbiamo prendere questi gol negli ultimi minuti. Con il mister scherzavamo prima della gara proprio per l’assist. Alisson? È un ragazzo sempre sorridente, preciso e puntuale in ogni allenamento. È forte e siamo davvero contenti di averlo con noi in squadra.»

La gioia di Alisson Santos

«Ho scelto tre esultanze diverse perché sono davvero molto felice oggi. Una era dedicata a mia mamma e a mio fratello, l’altra invece è un omaggio per Ronaldinho. Speriamo di raggiungere tutti i nostri obiettivi stagionali; i compagni mi hanno permesso di integrarmi subito nel gruppo. Se parlo già la lingua? Ancora non ho imparato il napoletano, ma lo sto apprendendo poco a poco. Forza Napoli sempre!»

Le parole dei due attaccanti riflettono il clima di grande armonia che si respira nello spogliatoio azzurro. Se da un lato l’esperienza di Politano richiama la squadra alla massima concentrazione per evitare cali di tensione, dall’altro l’entusiasmo contagioso di Alisson Santos si candida a essere il vero valore aggiunto per il prosieguo del campionato.

