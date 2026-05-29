Spogliatoio azzurro – L’arrivo di Allegri, al Napoli, visto molto bene dai giocatori, che apprezzano il suo carattere più flessibile, rispetto a Conte

Nella serata di ieri si è saputo che il tecnico livornese sostituirà Antonio Conte sulla panchina della squadra partenopea. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha reso noto la sua scelta dopo aver raggiunto l’accordo formale con Max Allegri, che doveva approdare all’ombra del Vesuvio, già l’estate scora, poi il ripensamento dell’allenatore leccese mandò tutto all’aria. Questa notizia è stata accolta bene nello spogliatoio azzurro, soprattutto perché i giocatori apprezzano il carattere più flessibile di Allegri rispetto a Conte. Diversi esponenti della rosa del Napoli sembrano gradire l’idea di un tecnico pragmatico, capace di adattarsi alle caratteristiche della squadra e di gestire lo spogliatoio con un approccio meno rigido, ma ugualmente vincente, come dimostra il suo curriculum. L’arrivo dell’ex juventino significa la conferma che il club di De Laurentiis intende continuare a competere ai massimi livelli in A e magari migliorare il rendimento in Champions, veramente inguardabile nella competizione scorsa. Dopo la piazza d’onore ,conquistata nel campionato 25/26, l’obiettivo dichiarato, per la prossima stagione è quello di tornare a lottare per lo Scudetto o quantomeno restare ai vertici della classifica; per questo motivo Manna ed il presidente hanno voluto puntare su un allenatore di assoluta esperienza, confermata da un palmares di tuto rispetto. Leonardo Spinazzola conosce molto bene il nuovo tecnico, avendo lavorato con lui ai tempi della Juventus nella stagione 2018-2019. Il suo si è rivelato un rapporto assai positivo che potrebbe facilitare l’inserimento nell’ambiente partenopeo. Un interrogativo, tuttavia, è d’obbligo, Allegri abbondonerà la difesa a tre?