NEWS

Spogliatoio azzurro – L’arrivo di Allegri, al Napoli, visto molto bene dai giocatori, che apprezzano il suo carattere più flessibile, rispetto a Conte

Armando Fico 29 Maggio 2026 0 1 min read

Nella serata di ieri si è saputo che il tecnico livornese sostituirà Antonio Conte sulla panchina della squadra partenopea. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha reso noto  la sua scelta dopo aver raggiunto  l’accordo formale con Max Allegri, che doveva approdare all’ombra del Vesuvio, già l’estate scora, poi il ripensamento dell’allenatore leccese mandò tutto all’aria. Questa notizia è stata accolta bene nello spogliatoio azzurro, soprattutto perché  i giocatori apprezzano il carattere più flessibile di Allegri rispetto a Conte. Diversi esponenti della rosa del Napoli sembrano gradire l’idea di un tecnico pragmatico, capace di adattarsi alle caratteristiche della squadra e di gestire lo spogliatoio con un approccio meno rigido, ma ugualmente vincente, come dimostra il suo curriculum. L’arrivo dell’ex juventino significa la conferma che il club di De Laurentiis intende continuare a competere ai massimi livelli in A  e magari migliorare il rendimento in Champions, veramente inguardabile nella competizione scorsa. Dopo la piazza d’onore ,conquistata nel campionato 25/26, l’obiettivo dichiarato, per la prossima stagione è quello di tornare a lottare per lo Scudetto o quantomeno restare ai vertici della classifica; per questo motivo Manna ed il presidente hanno voluto puntare su un allenatore di assoluta esperienza, confermata da un palmares  di tuto rispetto. Leonardo Spinazzola conosce molto bene il nuovo tecnico, avendo lavorato con lui ai tempi della Juventus nella stagione 2018-2019. Il suo si è rivelato un rapporto assai positivo che potrebbe facilitare l’inserimento nell’ambiente partenopeo. Un interrogativo, tuttavia, è d’obbligo, Allegri abbondonerà la difesa a tre?

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Tascone: “Il Palermo è allo sbando e dubito possa fare una grande partita contro il Napoli … Ma nel calcio tutto può accadere”

CARMINE TASCONE, talent scout e direttore generale Damiano Promotion a FUORI GARA su Radio Punto Zero: “Tanti anni fa portai Campilongo e Ventura a Venezia, […]

11 Marzo 2016 0 33 sec read

Un figlio di Napoli per il Napoli: l’ascesa di Antonio Vergara

Nell’ultima conferenza stampa, Antonio Conte è stato chiaro e deciso: “Vergara resta con noi, è un ragazzo di qualità, ha fatto un grande step e può darci […]

16 Agosto 2025 0 2 min read

Il Napoli pensa a giugno: trattativa per Boga, Sassuolo fissa il prezzo

Il Napoli lavora al presente e programma al futuro. I target di mercato della società di Aurelio De Laurentiis sembrano cambiati e tornati quelli della […]

8 Gennaio 2020 0 59 sec read

SERIE A – Anticipi del sabato, 26esimo turno, la capolista frena a Salerno

Ben dieci reti nei tre anticipi del sabato di serie A, relativo agli anticipi del 26esimo turno. Il Milan capolista ha frenato la sua corsa, […]

20 Febbraio 2022 0 36 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui