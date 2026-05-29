ALEX MERET – Con Allegri sulla panchina del Napoli, il portiere friulano, se resterà, potrebbe tornare titolare

Avendo il presidente De Laurentiis, scelto Max Allegri, come sostituto di Antonio Conte, il destino del portiere Alex Meret, messo da parte dal tecnico leccese, potrebbe cambiare. L’ex allenatore di Juve e Milan, infatti, ha sempre stimato l’estremo difensore friulano, tanto è vero che già, quando occupava la panchina bianconera, lo aveva ritenuto un possibile ottimo rinforzo. Adesso che è diventato il nuovo trainer azzurro, non credo che voglia lasciarlo andar via. Meret, del resto, è un elemento di grande affidabilità, e chissà che non posa ritornare, tra i pali, nelle vesti di titolare. Nella stagione appena terminata ha giocato pochissimo, perchè l’allenatore salentino gli ha, quasi sempre preferito, l’ex granata Milinkovic-Savic, il quale, a mio avviso, non ha reso per quanto ci si aspettava. Meret ha un contratto con il club partenopeo che scadrà a giugno 2027, però se il buon Max avallasse la sua conferma, facilmente, si potrebbe addivenire ad un prolungamento, minimo, di un altro anno. Oltre al portiere, ex Udinese, il neo allenatore azzurro sarebbe favorevole pure a tenere in rosa lo spagnolo Rafa Marin e Marianucci, che ritorneranno dai prestiti.