LE INTERVISTE – Napoli, Gutierrez e Beukema contro il VAR: “Gol regolare, partita non sarebbe cambiata con lo 0-2”

Una sconfitta che brucia. Non solo per il risultato, ma per quell’episodio che ha spaccato la partita e acceso le polemiche. Dopo il ko contro l’Atalanta, il Napoli si presenta davanti ai microfoni con due volti e un’unica linea: il gol annullato pesa, eccome se pesa.

Da una parte Miguel Gutierrez, intervenuto a DAZN; dall’altra Sam Beukema, in conferenza stampa. Due registri diversi, ma stesso concetto: quell’episodio avrebbe potuto cambiare tutto.

Miguel Gutierrez: “Non era fallo, il VAR doveva intervenire”

Miguel, quanto pesa il gol annullato?

“Sono d’accordo con tutto quello che ha detto il direttore Manna. Ho rivisto il video: non era fallo. Non so perché il VAR non abbia aiutato l’arbitro. Tutte le settimane succede così, vedremo cosa accadrà”.

Il riferimento è chiaro: l’episodio che avrebbe portato il Napoli sullo 0-2 contro l’Atalanta.

Con il doppio vantaggio sarebbe stata un’altra partita?

“Sì, assolutamente. Con il 2-0 la partita sarebbe cambiata completamente”.

Poi una nota personale, più leggera, quasi a voler staccare per un attimo dalla tensione:

Primo assist in maglia azzurra, che sensazione è?

“Ho parlato con Elmas, mi ha lasciato il pallone e l’ho fatto. Sono contento per quello, ma resta il dispiacere per il risultato”.

Beukema: “Gol regolare, ma dobbiamo crescere”



In sala stampa il tono è meno polemico, più analitico.

Sam, quanto fa male una sconfitta così?

“Fa male, perché avevamo giocato bene qui a Bergamo. È un peccato”.

Anche lui torna sull’episodio chiave.

Il gol annullato?

“Per me era assolutamente regolare. Confrontandomi con i miei compagni abbiamo avuto la stessa sensazione. Con lo 0-2 la partita poteva cambiare”.

Ma il difensore olandese non si nasconde dietro l’alibi arbitrale.

Cosa va migliorato?

“Sicuramente dobbiamo migliorare molto. Abbiamo subito dei gol che potevamo evitare. Dobbiamo crescere e possiamo farlo anche grazie ai nostri tifosi. Solo uniti possiamo andare avanti”.

Tra rabbia e autocritica: il Napoli cerca risposte

Le parole di Gutierrez raccontano la frustrazione per decisioni che, a loro dire, si ripetono. Quelle di Beukema aggiungono un tassello di maturità: l’episodio pesa, ma non può essere l’unica spiegazione.

Il Napoli esce da Bergamo con zero punti e molte domande. Sul VAR, sulla gestione degli episodi, ma anche sulla capacità di chiudere le partite. Perché se è vero che uno 0-2 avrebbe potuto cambiare la storia, è altrettanto vero che il presente chiede solidità, equilibrio e meno errori.

E ora, più che mai, servirà compattezza. Dentro e fuori dal campo.