INTERVISTE

LE INTERVISTE – Napoli, Gutierrez e Beukema contro il VAR: “Gol regolare, partita non sarebbe cambiata con lo 0-2”

Vincenzo Letizia 22 Febbraio 2026 0 2 min read

Una sconfitta che brucia. Non solo per il risultato, ma per quell’episodio che ha spaccato la partita e acceso le polemiche. Dopo il ko contro l’Atalanta, il Napoli si presenta davanti ai microfoni con due volti e un’unica linea: il gol annullato pesa, eccome se pesa.
Da una parte Miguel Gutierrez, intervenuto a DAZN; dall’altra Sam Beukema, in conferenza stampa. Due registri diversi, ma stesso concetto: quell’episodio avrebbe potuto cambiare tutto.

Miguel Gutierrez: “Non era fallo, il VAR doveva intervenire”

Miguel, quanto pesa il gol annullato?
“Sono d’accordo con tutto quello che ha detto il direttore Manna. Ho rivisto il video: non era fallo. Non so perché il VAR non abbia aiutato l’arbitro. Tutte le settimane succede così, vedremo cosa accadrà”.
Il riferimento è chiaro: l’episodio che avrebbe portato il Napoli sullo 0-2 contro l’Atalanta.
Con il doppio vantaggio sarebbe stata un’altra partita?
Sì, assolutamente. Con il 2-0 la partita sarebbe cambiata completamente”.
Poi una nota personale, più leggera, quasi a voler staccare per un attimo dalla tensione:
Primo assist in maglia azzurra, che sensazione è?
Ho parlato con Elmas, mi ha lasciato il pallone e l’ho fatto. Sono contento per quello, ma resta il dispiacere per il risultato”.

Beukema: “Gol regolare, ma dobbiamo crescere”

In sala stampa il tono è meno polemico, più analitico.
Sam, quanto fa male una sconfitta così?
“Fa male, perché avevamo giocato bene qui a Bergamo. È un peccato”.
Anche lui torna sull’episodio chiave.
Il gol annullato?
Per me era assolutamente regolare. Confrontandomi con i miei compagni abbiamo avuto la stessa sensazione. Con lo 0-2 la partita poteva cambiare”.
Ma il difensore olandese non si nasconde dietro l’alibi arbitrale.
Cosa va migliorato?
“Sicuramente dobbiamo migliorare molto. Abbiamo subito dei gol che potevamo evitare. Dobbiamo crescere e possiamo farlo anche grazie ai nostri tifosi. Solo uniti possiamo andare avanti”.

Tra rabbia e autocritica: il Napoli cerca risposte

Le parole di Gutierrez raccontano la frustrazione per decisioni che, a loro dire, si ripetono. Quelle di Beukema aggiungono un tassello di maturità: l’episodio pesa, ma non può essere l’unica spiegazione.
Il Napoli esce da Bergamo con zero punti e molte domande. Sul VAR, sulla gestione degli episodi, ma anche sulla capacità di chiudere le partite. Perché se è vero che uno 0-2 avrebbe potuto cambiare la storia, è altrettanto vero che il presente chiede solidità, equilibrio e meno errori.
E ora, più che mai, servirà compattezza. Dentro e fuori dal campo.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Napoli, infortunio Rrahmani: i possibili tempi di recupero

Anche David Neres non ha ancora recuperato

7 Settembre 2025 0 1 min read

Le formazioni ufficiali di Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, […]

11 Gennaio 2026 0 10 sec read

LE INTERVISTE Monza, Nesta: “La classifica la conosciamo tutti benissimo, dobbiamo darci una mossa”

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, analizza così ai microfoni di DAZN la sfida persa 2-0 contro il Napoli: “Dopo una buona partenza abbiamo smesso di tener palla, […]

29 Settembre 2024 0 51 sec read

LE SCOMMESSE – Doppio tentativo di colpo grosso: tra Gol, Over e spettacolo in giro per l’Europa

Un’interessante combinazione di pronostici animano la giornata di scommesse del 9 novembre, con due giocate, crediamo, ben strutturate che puntano al massimo risultato, in particolare […]

9 Novembre 2025 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui