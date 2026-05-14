DIATRIBA LEGA di A e PREFETTURA DI ROMA- Il Prefetto della capitale ribadisce il potere inattaccabile dello Stato

Continua la querelle tra la Lega di serie A e la Prefettura della capitale, riguardo al derby capitolino, che è stato spostato alle 20,45 del 18 maggio.. Il Presidente Simonelli, quindi, ha fatto ricorso al Tar per far giocare, sia Roma – Lazio, che le altre partite in cui c’è di mezzo la qualificazione alla Champions, alle ore 12, un orario, a mio avviso impossibile, in questo periodo quasi estivo. Dunque, se il Tar respingesse la richiesta della Lega, anche il match tra Pisa e Napoli si disputerebbe lunedì sera. Dal canto suo il Prefetto di Roma ha fatto intendere che le decisioni dello Stato, derivanti da motivi di ordine pubblico, non vanno discusse. Insomma, siamo veramente di fronte ad un pasticcio che poteva essere evitato se, al varo dei calendari di giugno scorso, ci fosse stato un pizzico di intelligenza e di buon senso.