NEWS

DIATRIBA LEGA di A e PREFETTURA DI ROMA- Il Prefetto della capitale ribadisce il potere inattaccabile dello Stato

Armando Fico 14 Maggio 2026 0 42 sec read

Continua la querelle tra la Lega di serie A e la Prefettura della capitale, riguardo al derby capitolino, che è stato spostato alle 20,45 del 18 maggio.. Il Presidente Simonelli, quindi,  ha fatto ricorso al Tar per far giocare, sia Roma – Lazio, che le altre partite in cui c’è di mezzo la qualificazione alla Champions, alle ore 12, un orario, a mio avviso impossibile, in questo periodo quasi estivo. Dunque, se il Tar respingesse la richiesta della Lega, anche il match tra Pisa e Napoli si disputerebbe lunedì sera. Dal canto suo il Prefetto di Roma ha fatto intendere che le decisioni dello Stato, derivanti da motivi di ordine pubblico, non vanno discusse. Insomma, siamo veramente di fronte ad un pasticcio che poteva essere evitato se, al varo dei calendari  di giugno scorso, ci fosse stato un pizzico di intelligenza e di buon senso. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Inter, Ausilio: “Una settimana difficile non ci spaventa. Col Napoli miglioreremo”

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha concesso a Tuttosport una lunga intervista per parlare del momento e delle ambizioni dei nerazzurri. Questa una breve […]

14 Ottobre 2014 0 39 sec read

Verona-Napoli, statistiche a confronto

Il Verona di Andrea Mandorlini ha segnato soltanto 8 gol con sette bomber diversi. Anche per gli infortuni di Toni e di Pazzini, l’unico scaligero […]

21 Novembre 2015 0 47 sec read

Lobotka Napoli: aggiornamento infortunio, tempi di recupero e possibili date del rientro

L’infortunio di Stanislav Lobotka continua a mettere in apprensione il Napoli: secondo Il Corriere dello Sport, Antonio Conte punta a recuperarlo quanto prima, ma il […]

28 Ottobre 2025 0 1 min read

Juve-Napoli, Ansa: “Azzurri pronti al ricorso in caso di 3-0 a tavolino”

Il Napoli aspetta e studia il da farsi. Finora, fa rumore soprattutto il silenzio del club azzurro, che non ha ancora diramato un comunicato, una […]

4 Ottobre 2020 0 28 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui