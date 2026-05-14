MANNA NON SI TOCCA – Aurelio DE Laurentiis smentisce tutte le voci su un addio del Direttore Sportivo azzurro

Malgrado in questo periodo si siano susseguite le voci su un possibile addio di Giovanni Manna al Napoli, molto corteggiato dalla Roma ed in particolare dall’allenatore Gasperini, il Presidente Aurelio De Laurentiis ha inteso zittire immediatamente questi rumors di mercato. Il Direttore sportivo azzurro non si muoverà da Napoli. Per la società partenopea, il prossimo sarà un anno importante e visto l’ottimo lavoro di Manna vi è tutta l’intenzione di proseguire il rapporto con l’ex dirigente bianconero. Dunque, discorso chiuso definitivamente.