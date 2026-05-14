Roma-Lazio si gioca domenica alle 12: manca solo l’ufficialità

Definito il quadro della prossima giornata di campionato
La Prefettura ha accettato la richiesta della Lega Serie A: il derby di Roma si disputerà all’Olimpico alle 12 di domenica 17 maggio 2026. Di conseguenza, anche le partite di Napoli, Milan, Juventus e Como si svolgeranno allo stesso orario.
Serie A, il programma della 37esima giornata
Qui il nuovo programma della penultima giornata del campionato di Serie A 2025/26:
Como-Parma, domenica 17 maggio alle ore 12
Genoa-Milan, domenica 17 maggio alle ore 12
Juventus-Fiorentina, domenica 17 maggio alle ore 12
Roma-Lazio, domenica 17 maggio alle ore 12
Pisa-Napoli, domenica 17 maggio alle ore 12
Inter-Verona, domenica 17 maggio alle ore 15
Atalanta-Bologna, domenica 17 maggio alle ore 18
Cagliari-Torino, domenica 17 maggio alle ore 20.45
Sassuolo-Lecce, domenica 17 maggio alle ore 20.45
Udinese-Cremonese, domenica 17 maggio alle ore 20.45