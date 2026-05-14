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Roma-Lazio si gioca domenica alle 12: manca solo l’ufficialità

Vincenzo Letizia 14 Maggio 2026 0 35 sec read

Definito il quadro della prossima giornata di campionato

La Prefettura ha accettato la richiesta della Lega Serie A: il derby di Roma si disputerà all’Olimpico alle 12 di domenica 17 maggio 2026. Di conseguenza, anche le partite di Napoli, Milan, Juventus e Como si svolgeranno allo stesso orario.

Serie A, il programma della 37esima giornata

 Qui il nuovo programma della penultima giornata del campionato di Serie A 2025/26: 

Como-Parma, domenica 17 maggio alle ore 12

Genoa-Milan, domenica 17 maggio alle ore 12

Juventus-Fiorentina, domenica 17 maggio alle ore 12

Roma-Lazio, domenica 17 maggio alle ore 12

Pisa-Napoli, domenica 17 maggio alle ore 12 

Inter-Verona, domenica 17 maggio alle ore 15

Atalanta-Bologna, domenica 17 maggio alle ore 18

Cagliari-Torino, domenica 17 maggio alle ore 20.45

Sassuolo-Lecce, domenica 17 maggio alle ore 20.45

Udinese-Cremonese, domenica 17 maggio alle ore 20.45

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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