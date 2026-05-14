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UFFICIALE – ROMA vs LAZIO si gioca domenica alle 12, come le altre quattro gare in cui c’è in ballo la Champions

Armando Fico 14 Maggio 2026 0 37 sec read

Finalmente conosciamo la data e l’orario del derby tra Roma e Lazio; è arrivato, infatti, l’ok della Prefettura di Roma alla proposta della Lega Serie A di far giocare, domenica 17 maggio alle ore 12, sia il derby di Roma che le altre 4 partite che riguardano la zona Champions: Pertanto, Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli seguiranno questa disposizione.

Serie A, il programma della 37esima giornata

Qui il nuovo programma della penultima giornata del campionato di Serie A 2025/26:

Como-Parma, domenica 17 maggio alle ore 12

Genoa-Milan, domenica 17 maggio alle ore 12

Juventus-Fiorentina, domenica 17 maggio alle ore 12

Roma-Lazio, domenica 17 maggio alle ore 12

Pisa-Napoli, domenica 17 maggio alle ore 12

Inter-Verona, domenica 17 maggio alle ore 15

Atalanta-Bologna, domenica 17 maggio alle ore 18

Cagliari-Torino, domenica 17 maggio alle ore 20.45

Sassuolo-Lecce, domenica 17 maggio alle ore 20.45

Udinese-Cremonese, domenica 17 maggio alle ore 20.45

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