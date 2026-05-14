UFFICIALE – ROMA vs LAZIO si gioca domenica alle 12, come le altre quattro gare in cui c’è in ballo la Champions

Finalmente conosciamo la data e l’orario del derby tra Roma e Lazio; è arrivato, infatti, l’ok della Prefettura di Roma alla proposta della Lega Serie A di far giocare, domenica 17 maggio alle ore 12, sia il derby di Roma che le altre 4 partite che riguardano la zona Champions: Pertanto, Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli seguiranno questa disposizione.
Serie A, il programma della 37esima giornata
Qui il nuovo programma della penultima giornata del campionato di Serie A 2025/26:
Como-Parma, domenica 17 maggio alle ore 12
Genoa-Milan, domenica 17 maggio alle ore 12
Juventus-Fiorentina, domenica 17 maggio alle ore 12
Roma-Lazio, domenica 17 maggio alle ore 12
Pisa-Napoli, domenica 17 maggio alle ore 12
Inter-Verona, domenica 17 maggio alle ore 15
Atalanta-Bologna, domenica 17 maggio alle ore 18
Cagliari-Torino, domenica 17 maggio alle ore 20.45
Sassuolo-Lecce, domenica 17 maggio alle ore 20.45
Udinese-Cremonese, domenica 17 maggio alle ore 20.45