COPPA ITALIA 25/26- Doblete dell’Inter che, dopo lo scudetto, si aggiudica pure la manifestazione tricolore

Ieri sera nell’atto conclusivo della Coppa Italia 2025/26. la squadra nerazzurra di Chivu, già campione d’Italia, ha vinto anche il trofeo nazionale, battendo facilmente la Lazio per 2 a 0, pur sele reti sono state letteralmente regalate dalla difesa biancoceleste troppo fragile. Infatti il gol che ha sbloccato la gara è giunto su un autogol di Marusic, mentre il secondo è scaturito grazie ad uno svarione di Tavares. In realtà non è stata una vera gara. bensì un semplice allenamento degli interisti, che così hanno portato a casa il cosiddetto doblete. come dicono gli spagnoli. Il divari tra le due contendenti si è rivelato grandissimo. Naturalmente per il tecnico ex Parma è stata un’annata straordinaria, su una panchina di una big del calcio italiano. Se come si vocifera in giro, Maurizio Sarri prenderà il posto di Conte non sarà di certo un ritorno trionfale.