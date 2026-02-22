EDITORIALE

L’EDITORIALE – Criticate Conte? Con sette titolari fuori il miracolo è tenere il Napoli in corsa

Vincenzo Letizia 22 Febbraio 2026

di Vincenzo Letizia

Criticate Conte? Guardate l’infermeria prima di parlare
C’è una linea sottile che separa la critica dall’accanimento. E nel caso del Napoli di oggi, quella linea è stata superata da chi, con leggerezza o malafede, punta il dito contro Antonio Conte senza guardare il contesto.
La formazione titolare di inizio stagione era questa:
Milinkovic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne, McTominay; David Neres, Lukaku.
Un undici strutturato, competitivo, costruito per stare ai vertici.
Oggi, però, Conte non ha a disposizione Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, De Bruyne, McTominay, David Neres. Lukaku è rientrato ma non è nemmeno al 30% della condizione. E si aggiunge Gilmour.
Sette titolari fuori dai giochi. Sette. Non due. Non tre.

Ditemi voi quale allenatore al mondo, con un’ossatura così falcidiata per mesi, manterrebbe questo livello di competitività e questa posizione in classifica. Il calcio non è matematica, ma una cosa è certa: senza spina dorsale, qualsiasi squadra crolla.
Conte no.
Sta reinventando moduli, adattando uomini, chiedendo straordinari a chi resta. Sta spremendo energie mentali prima ancora che fisiche. Sta tenendo il Napoli in corsa mentre l’infermeria detta l’agenda.
E allora chi lo critica cosa propone? Che si vinca per decreto? Che si ignori l’assenza contemporanea di mezza squadra titolare? O forse che si dimentichi un mercato che non ha consegnato profondità adeguata per reggere una tempesta del genere?
Le responsabilità, se ci sono, sono diffuse. Tra programmazione, sfortuna e – sì – anche qualche episodio arbitrale che ha pesato nei momenti chiave. Ma non si può trasformare l’allenatore nel capro espiatorio universale.

Conte non sta affondando il Napoli. Lo sta tenendo a galla controvento.
E chi oggi lo attacca farebbe bene a guardare prima la lista degli indisponibili e poi la classifica. Perché a volte il vero miracolo non è dominare. È restare in piedi quando tutto attorno vacilla.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

