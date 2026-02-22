L’EDITORIALE – Criticate Conte? Con sette titolari fuori il miracolo è tenere il Napoli in corsa

di Vincenzo Letizia

Criticate Conte? Guardate l’infermeria prima di parlare

C’è una linea sottile che separa la critica dall’accanimento. E nel caso del Napoli di oggi, quella linea è stata superata da chi, con leggerezza o malafede, punta il dito contro Antonio Conte senza guardare il contesto.

La formazione titolare di inizio stagione era questa:

Milinkovic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne, McTominay; David Neres, Lukaku.

Un undici strutturato, competitivo, costruito per stare ai vertici.

Oggi, però, Conte non ha a disposizione Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, De Bruyne, McTominay, David Neres. Lukaku è rientrato ma non è nemmeno al 30% della condizione. E si aggiunge Gilmour.

Sette titolari fuori dai giochi. Sette. Non due. Non tre.

Ditemi voi quale allenatore al mondo, con un’ossatura così falcidiata per mesi, manterrebbe questo livello di competitività e questa posizione in classifica. Il calcio non è matematica, ma una cosa è certa: senza spina dorsale, qualsiasi squadra crolla.

Conte no.

Sta reinventando moduli, adattando uomini, chiedendo straordinari a chi resta. Sta spremendo energie mentali prima ancora che fisiche. Sta tenendo il Napoli in corsa mentre l’infermeria detta l’agenda.

E allora chi lo critica cosa propone? Che si vinca per decreto? Che si ignori l’assenza contemporanea di mezza squadra titolare? O forse che si dimentichi un mercato che non ha consegnato profondità adeguata per reggere una tempesta del genere?

Le responsabilità, se ci sono, sono diffuse. Tra programmazione, sfortuna e – sì – anche qualche episodio arbitrale che ha pesato nei momenti chiave. Ma non si può trasformare l’allenatore nel capro espiatorio universale.

Conte non sta affondando il Napoli. Lo sta tenendo a galla controvento.

E chi oggi lo attacca farebbe bene a guardare prima la lista degli indisponibili e poi la classifica. Perché a volte il vero miracolo non è dominare. È restare in piedi quando tutto attorno vacilla.