Zazzaroni furioso per il gol annullato a Gutierrez in Atalanta-Napoli

Vincenzo Letizia 22 Febbraio 2026 0 29 sec read

Le polemiche non si placano dopo Atalanta-Napoli. Nel mirino finisce l’annullamento del gol di Miguel Gutierrez, episodio che ha acceso il dibattito sulla direzione arbitrale.
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha scelto Instagram per esprimere tutta la sua indignazione. Il giornalista non ha usato giri di parole, inserendo l’episodio tra i più gravi errori stagionali.
Secondo Zazzaroni, la rete cancellata per un presunto fallo in area rappresenta un abbaglio evidente, aggravato dall’intervento del VAR. Una decisione che continua ad alimentare tensioni e sospetti in una Serie A già attraversata da troppe polemiche.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

