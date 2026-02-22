Zazzaroni furioso per il gol annullato a Gutierrez in Atalanta-Napoli

Le polemiche non si placano dopo Atalanta-Napoli. Nel mirino finisce l’annullamento del gol di Miguel Gutierrez, episodio che ha acceso il dibattito sulla direzione arbitrale.
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha scelto Instagram per esprimere tutta la sua indignazione. Il giornalista non ha usato giri di parole, inserendo l’episodio tra i più gravi errori stagionali.
Secondo Zazzaroni, la rete cancellata per un presunto fallo in area rappresenta un abbaglio evidente, aggravato dall’intervento del VAR. Una decisione che continua ad alimentare tensioni e sospetti in una Serie A già attraversata da troppe polemiche.