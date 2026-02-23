IL PUNTO SULLA A 26esimo turno – Milan k o, in casa, col Parma, vincono anche Genoa, Atalanta e Roma, l’Inter in fuga

Dopo le vittorie dell’Inter a Lecce, del Como a Torino, sponda bianconera e il pari tra Cagliari e Lazio,negli anticipi del sabato di serie A, nella giornata numero 26, la domenica del pallone ha registrato quattro successi con i seguenri risultati:

Genoa – Torino 3-0

Atalanta – Napoli 2-1

Milan – Parma 0-1

Roma – Cremonese 3-0

Assolutamente instteso il blitz del Parma a San Siro con i rossoneri che subiscono la seconda sconfitta in campionato, sempre in casa, ad opera di squadre in lotta per la salvezza; la compagine di Max Allegri è, ora, a dieci punti dalla capolista Inter che oramai ha preso il kargo, navigando verso lo scudetto. Fondamentali i tre punti conquistati dai ducali, in chiave salvezza. Cade invece il Napoli a Bergamo, contro l’Atalanta che ribalta il vantaggio iniziale degli azzurri, i quali hanno molto da recriminare per il rigore prima concesso e poi revocato e per la rete regolarissaima di Gutierrez, annullata per un fallo inesistente di Hojlund. Grazie alla contemporanea vittoria dei gillorossi, i capitolini raggiungono, in classifica a quota 50 proprio i partenopei, che, data la folta concorrenza per un posto al sole tra i primi quattro posti, dovranno sudare le proverbiali sette camicie per spuntarla, sperando, inoltre in un presto rientro di qualche big.