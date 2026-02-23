IL PUNTO SULLA A

IL PUNTO SULLA A 26esimo turno – Milan k o, in casa, col Parma, vincono anche Genoa, Atalanta e Roma, l’Inter in fuga

Armando Fico 23 Febbraio 2026 0 1 min read

Dopo le vittorie dell’Inter a Lecce, del Como a Torino, sponda bianconera e il pari tra Cagliari e Lazio,negli anticipi del sabato di serie A, nella giornata numero 26, la domenica del pallone ha registrato quattro successi con i  seguenri risultati:

Genoa – Torino 3-0

Atalanta – Napoli 2-1

Milan – Parma 0-1

Roma – Cremonese 3-0

Assolutamente instteso il blitz del Parma a San Siro con i rossoneri che subiscono la seconda sconfitta in campionato, sempre in casa, ad opera di squadre in lotta per la salvezza; la compagine di Max Allegri è, ora, a dieci punti dalla capolista Inter che oramai ha preso il kargo, navigando verso lo scudetto. Fondamentali i tre punti conquistati dai ducali, in chiave salvezza. Cade invece il Napoli a Bergamo, contro l’Atalanta che ribalta il vantaggio iniziale degli azzurri, i quali hanno molto da recriminare per il rigore prima concesso e poi revocato e per la rete regolarissaima di Gutierrez, annullata per un fallo inesistente di Hojlund. Grazie alla contemporanea vittoria dei gillorossi, i capitolini raggiungono, in classifica  a quota 50 proprio  i partenopei, che, data la folta concorrenza per un posto al sole tra i primi quattro posti, dovranno sudare le proverbiali sette camicie per spuntarla, sperando, inoltre in un  presto rientro di qualche big. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

IL PUNTO SULLA A – 37esima giornata, Inter festa con pari, Roma in Europa League, Sassuolo in B, Frosinone corsaro a Monza, rischiano Udinese e Empoli

La penultima giornata di serie A, orfana ancora dei due posticipi di stasera nei quali si affronteranno la Salernitana e il Verona e il  Bologna […]

20 Maggio 2024 0 51 sec read

CHAMPIONS, ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs QARABAG – Partenopei obbligati a vincere per rimanere tra le prime 24 squadre del girone

Domani ritorna la Champions League con la quinta giornata. Le prime due italiane a scendere in campo sono il Napoli e la Juventus, impegnate rispettivamente, […]

24 Novembre 2025 0 1 min read

IL PUNTO SULLA A DOPO L’OTTAVA GIORNATA – IL NAPOLI CHIAMA, L’ INTER RISPONDE. Successi anche per Atalanta, Fiorentina e Cagliari

Nella domenica di serie A, valida per l’ottava giornata, resta tutto invariato nelle zone alte della classifica, dopo i successi di Milan e Juve di […]

21 Ottobre 2024 0 42 sec read

LA PARTITA – Lazio-Napoli 0-2, gli azzurri espugnano l’Olimpico

Il Napoli batte la Lazio all’Olimpico 2-0, decisive nel primo tempo le reti di Spinazzola e Rrahmani. PRIMO TEMPO Al 13’ passa in vantaggio il […]

4 Gennaio 2026 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui