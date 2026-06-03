Addio Conte Napoli ufficiale: il saluto del tecnico

L’addio era nell’aria ormai da settimane, ma ora ha i crismi dell’ufficialità. Antonio Conte non è più l’allenatore del Napoli. Il tecnico salentino ha scelto la via dei social per congedarsi definitivamente dalla piazza partenopea, lasciando un vuoto importante ma anche una bacheca arricchita dallo storico quarto scudetto della storia azzurra. Per l’allenatore si prospetta adesso un anno sabbatico, una pausa rigenerante in attesa che si aprano nuove sponde professionali, mentre all’ombra del Vesuvio si scalda già Massimiliano Allegri, pronto a raccoglierne l’eredità.
«Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di cuore, NAPOLI». Con questo messaggio breve, perentorio e affidato al proprio profilo Instagram, Conte ha calato il sipario sulla sua avventura napoletana. Un biennio intenso, caratterizzato dalla consueta trance agonistica che l’ex CT imprime alle sue squadre, capace di svoltare radicalmente la mentalità del gruppo fino a riportare il tricolore in città.