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Addio Conte Napoli ufficiale: il saluto del tecnico

Vincenzo Letizia 3 Giugno 2026 0 43 sec read

L’addio era nell’aria ormai da settimane, ma ora ha i crismi dell’ufficialità. Antonio Conte non è più l’allenatore del Napoli. Il tecnico salentino ha scelto la via dei social per congedarsi definitivamente dalla piazza partenopea, lasciando un vuoto importante ma anche una bacheca arricchita dallo storico quarto scudetto della storia azzurra. Per l’allenatore si prospetta adesso un anno sabbatico, una pausa rigenerante in attesa che si aprano nuove sponde professionali, mentre all’ombra del Vesuvio si scalda già Massimiliano Allegri, pronto a raccoglierne l’eredità.
«Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di cuore, NAPOLI». Con questo messaggio breve, perentorio e affidato al proprio profilo Instagram, Conte ha calato il sipario sulla sua avventura napoletana. Un biennio intenso, caratterizzato dalla consueta trance agonistica che l’ex CT imprime alle sue squadre, capace di svoltare radicalmente la mentalità del gruppo fino a riportare il tricolore in città.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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