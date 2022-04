Serie A – Recuperi, Inter sconfitta a Bologna, il Milan resta primo in classifica

Si sono disputati, ieri, tre recuperi d serie A inerenti alle gare non giocate, causa covid. Ebbene ci sono state delle soprese inattese come la clamorosa sconfitta interna della Fiorentina per 0 a 4, ad opera dell’Udinese e quella dell’Inter al Dall’Ara, per 2 a 1 contro i padroni di casa del Bologna. Spettacolare pareggio, invece, per 4 a 4, a Bergamo tra Atalanta e Torino. In virtù del nuovo k o dei nerazzurri, il Milan resta al comando della classifica con 74 punti, due in più della compagine di Inzaghi, che ora non è più padrona del proprio destino.