Napoli – I tifosi snobbano gli azzurri, solo 3000 tagliandi acquistati per il match con il Sassuolo

La piazza napoletana non ha affatto digerito la vergognosa sconfitta di Empoli, la delusione, malgrado siano trascorsi quattro giorni da quella partita, è ancora tanta, al punto che molto probabilmente lo stadio Maradona, sabato pomeriggio, in occasione della gara contro il Sassuolo, vedrà moltissimi vuoti. Infatti da quanto si evince dalla vendita dei tagliandi, al momento, solo 3000 tifosi hanno acquistato il biglietto per l’incontro con i neroverdi. Dunque esiste concretamente il rischio di rivedere l’impianto di Fuorigrotta, nuovamente quasi deserto, dopo i 100mila e passa spettatori che hanno affollato gli spalti dell’ex San Paolo, nelle ultime due gare con Fiorentina e Roma. Del resto c’era da aspettarselo. Gli azzurri in tre partite hanno racimolato un solo punticino che ha ridimensionato, improvvisamente le aspettative degli appassionati che sognavano ben altri risultati. la disfatta, peraltro assurda per come si è consumata, ha lasciato il segno e ha indotto la piazza napoletana a snobbare la squadra colpevole di aver gettato alle ortiche uno scudetto possibilissimo, alla luce anche del risultato di ieri dell’Inter a Bologna. Soltanto una vittoria ed una buona prestazione potrebbe far riappacificare tifosi e squadra, inoltre darebbe la matematica certezza della conquista della zona Champions League.