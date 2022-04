IL FISCHIETTO – NAPOLI vs SASSUOLO affidata a Rapuano di Rimini, al Var Dionisi

L‘Aia ha designato per il match Napoli vs Sassuolo, anticipo di sabato pomeriggio, alle ore 15, allo Stadio Maradona, valido per il 35esimo turno di serie A, quale direttore di gara, il signor Antonio Rapuano della sezione arbitrale di Rimini, il quale sarà assistito dai giudici di linea Mokhtar e Fiore, da quarto uomo Meraviglia ed in sala Var da Dionisi e Longo. Per la cronaca il fischietto romagnolo non ha mai diretto il Napoli, mentre vanta tre precedenti con i neroverdi emiliani, che sotto la sua direzione, hanno collezionato un successo e due sconfitte, l’ultima con la Lazio ad inizio aprile.