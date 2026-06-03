Il probabile modulo di Allegri- Il neo tecnico azzurro, nella prossima stagione, propenderà per il 4/2/3/1

A quanto il nuovo allenatore del Napoli, per la prossima stagione, sarebbe intenzionato a proporre come sistema di gioco, non il suo abituale 3/5/2 che non si confà con la rosa a sua disposizione, bensì il 4/2/3/1. L’ex tecnico di Juve e Milan, Allegri sta già lavorando attivamente per impostare la nuova squadra azzurra, ponendosi ’obiettivo di dare un volto ben preciso alla squadra azzurra, in questi giorni ci sarebbe stata anche una telefonata del mister al capitano Giovanni Di Lorenzo, al quale avrebbe comunicato la sua idea di base. Secondo Allegri, il modulo 4/2/3/1 si adatterebbe molto bene alle caratteristiche dei giocatori in rosa, Dunque bandita la difesa a tre che Conte aveva utilizzato nella stagione testé trascorsa. Non solo con con Di Lorenzo avrebbe parlato il neo trainer azzurro, infatti ha avuto colloqui telefonici pure con Hojlund e con altri calciatori ritenuti validi e quindi da trattenere a Napoli. Il club partenopeo, con Allegri in panchina, sta per voltare pagina il Napoli volta pagina, e sulla falsariga degli ultimi due anni continuerà ad avere delle grandi ambizioni. Le settimane a venire saranno fondamentali per iniziare a costruire la rosa che dovrà affrontare la stagione 2026/27 nella quale ci saranno da affrontare Campionato, Champions e Coppa Italia, con almeno una cinquantina di partite da disputare.