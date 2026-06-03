Membership, Sono Napoletano – Il programma che ha riscosso tanto successo si rinnoverà anche nell’annata 2026/27

Il programma di Membership, Sono Napoletano, introdotto dalla Società azzurra nel 2025, che ha riscosso, fin da subito, un grande successo, sarà rinnovato anche nella prossima annata 2026/27. In pochi mesi sono stati elargiti moltissimi premi e fatte vivere esperienze esclusive, ai sostenitori del Napoli, dando ai Member la possibilità di essere vicini al Club come assoluti protagonisti: dal viaggio insieme alla squadra per le trasferte Europee, alle esperienze uniche , allo stadio Diego Armando Maradona, fino all’ospitalità, presso il Centro Sportivo di Castel Volturno per salutare, dal vivo i propri beniamini. Lo scopo del club di De Laurentiis è quello di tornare, nella stagione del Centenario, con una proposta ancora più ricca e coinvolgente. Previste nuove esperienze, nuovi vantaggi e ancora novità per offrire a tutti i Member un legame sempre più diretto ed esclusivo con il Napoli Calcio.