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Membership, Sono Napoletano – Il programma che ha riscosso tanto successo si rinnoverà anche nell’annata 2026/27

Armando Fico 3 Giugno 2026 0 40 sec read

Il programma di Membership, Sono Napoletano, introdotto dalla Società azzurra nel 2025,  che ha riscosso, fin da subito, un grande successo, sarà rinnovato anche nella prossima annata 2026/27. In pochi mesi sono stati elargiti moltissimi premi e fatte vivere esperienze esclusive, ai sostenitori del Napoli, dando ai Member la possibilità  di essere vicini al  Club come  assoluti protagonisti: dal viaggio insieme alla squadra per le trasferte  Europee,  alle esperienze uniche , allo stadio Diego Armando Maradona, fino all’ospitalità, presso il Centro Sportivo di Castel Volturno per salutare, dal vivo i propri beniamini. Lo scopo del club di De Laurentiis è quello  di tornare, nella stagione del Centenario, con una proposta ancora più ricca e coinvolgente. Previste nuove esperienze, nuovi vantaggi e ancora novità per offrire a tutti i  Member un legame sempre più diretto ed esclusivo con il Napoli Calcio.

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