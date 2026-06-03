CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Il Napoli ritiene il regista slovacco Stanislav Lobotoka incedibile, perché fondamentale per la squadra

Armando Fico 3 Giugno 2026 0 25 sec read

Ultimamente il club bianconero, su consiglio dell’allenatore, ex Napoli Spalletti ha cercato di corteggiare  per il regista azzurro, Lobotka, così come alcune società arabe. Però, la società di De Laurentis ha subito annunciato che lo slovacco non è sul mercato, poiché il centrocampista costituisce un elemento  irrinunciabile per l’equilibrio tattico della squadra, per cui  è incedibile. Infatti, vendere un giocatore  come Lobotka significherebbe smantellare il baricentro della costruzione di gioco. La dirigenza partenopea  ha comunicato ufficialmente che non si priverà  del regista, indipendentemente dalle pressioni esterne.

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