CALCIOMERCATO – Il Napoli ritiene il regista slovacco Stanislav Lobotoka incedibile, perché fondamentale per la squadra

Ultimamente il club bianconero, su consiglio dell’allenatore, ex Napoli Spalletti ha cercato di corteggiare per il regista azzurro, Lobotka, così come alcune società arabe. Però, la società di De Laurentis ha subito annunciato che lo slovacco non è sul mercato, poiché il centrocampista costituisce un elemento irrinunciabile per l’equilibrio tattico della squadra, per cui è incedibile. Infatti, vendere un giocatore come Lobotka significherebbe smantellare il baricentro della costruzione di gioco. La dirigenza partenopea ha comunicato ufficialmente che non si priverà del regista, indipendentemente dalle pressioni esterne.