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Kevin De Bruyne – L’ex centrocampista del City intoccabile per Max Allegri, il futuro del Napoli riparte dal belga

Armando Fico 3 Giugno 2026 0 43 sec read

Il fuoriclasse belga, ex City, giunto a Napoli nell’estate scorsa, come annunciato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, rappresenta, per il neo tecnico azzurro Allegri, un giocatore intoccabile su cui puntare nella prossima stagione. malgrado non sia un giovanotto. In giornata, l’ex tecnico rossonero avrà un colloquio con i dirigenti del Milan per discutere della buonuscita, dopodiché potrà, finalmente firmare con il club azzurro un biennale con opzione sul terzo. Dopo il nero su bianco in concerto con Manna e De Laurentiis il buon Max penserà al prossimo mercato estivo. Come detto, lui e la società partenopea non nutrono dubbi sulla conferma di  Kevin De Bruyne, che non ha mai avuto un gran feeling con Antonio Conte, quindi riguardo al mercato, il Napoli penserà, in primo luogo,  a sciogliere i nodi dei rientri di Lucca e Lang, nonchè a trovare una sistemazione per Lukaku.

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