LE ALTRE DI A

Arriva l’annuncio del Bologna: Domenico Tedesco è il nuovo allenatore

Vincenzo Letizia 2 Giugno 2026 0 40 sec read

Dopo Italiano, il Bologna riparte da Domenico Tedesco. L’ufficialità è arrivata dallo stesso club rossoblù, che ha annunciato il nuovo allenatore attraverso un comunicato ufficiale. Sarà la prima volta alla guida di una squadra in Serie A per Tedesco, reduce dall’esperienza al Fenerbahce della scorsa stagione. Ha firmato un contratto biennale.

Tedesco al Bologna, il comunicato

Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva”. Così si apre il comunicato con cui il club ha annunciato il nuovo allenatore. “Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce”.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Fiorentina, 8 rigori a favore (6 conquistati nel primo tempo), 0 contro. E i cartellini…

L’Italia e la politica del sospetto: non c’è campo di calcio dove non regni il dubbio che qualche decisione arbitrale possa influire sulla gara in […]

6 Marzo 2016 0 6 min read

Cutrone, esordio ok: rigore procurato con i Wolves

1 Gennaio 1970 0 23 sec read

Serie D: cane in campo, allenatore lo scaccia così

Gli animalisti (e non solo loro) si indigneranno. Ma la storia che vi raccontiamo va letta fino in fondo, dando il giusto spazio alle parole […]

12 Febbraio 2018 0 1 min read

Brasile-Uruguay 0-0 LIVE

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Miranda, Marquinhos, Filipe Luis;Walace, Arthur, Renato Augusto; Douglas Costa, Firmino, Neymar. Ct: Tite Uruguay (4-3-3): Campaña; M. Suarez, Mendez, Caceres, Laxalt; […]

16 Novembre 2018 0 12 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui