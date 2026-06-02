Arriva l’annuncio del Bologna: Domenico Tedesco è il nuovo allenatore

Dopo Italiano, il Bologna riparte da Domenico Tedesco. L’ufficialità è arrivata dallo stesso club rossoblù, che ha annunciato il nuovo allenatore attraverso un comunicato ufficiale. Sarà la prima volta alla guida di una squadra in Serie A per Tedesco, reduce dall’esperienza al Fenerbahce della scorsa stagione. Ha firmato un contratto biennale.
Tedesco al Bologna, il comunicato
“Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva”. Così si apre il comunicato con cui il club ha annunciato il nuovo allenatore. “Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce”.