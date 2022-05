Aurelio De Laurentiis ha tenuto un incontro con gli studenti dell’Istituto Giordani di Caserta: “Se avessi seguito l’istinto il Napoli già sarebbe fallito”.

Aurelio De Laurentiis ha tenuto un incontro con gli studenti dell’Istituto Giordani di Caserta. L’edizione online del Corriere del Mezzogiorno ha riportato alcuni interventi del patron azzurro: “Chi di voi ha visto Real Madrid – Manchester City ieri sera? È stata bella vero? Lì in mezzo c’era un pezzo di Napoli, Carlo Ancelotti. In fondo — rileva — noi napoletani siamo strani: siamo bravi a fare critica ma non anche autocritica. Ancelotti vince, e lo sa fare bene, da allenatore di squadre con top player”

Sulla gestione della squadra azzurra ha aggiunto: “Se avessi seguito solo il mio istinto di tifoso — ammette — saremmo falliti ogni anno. Invece io devo fare impresa. Il mio pensiero fisso è: come faccio a fare impresa in modo diverso rispetto a quelli che mi hanno preceduto e in tanti anni hanno vinto solo due scudetti? Sono trascorsi 18 anni, i bilanci sono sempre stati in positivo e siamo in Europa da 13 anni consecutivi. E mi dite cosa ha vinto il Psg in tutti questi anni se non solo il campionato francese? Il Chelsea di Abramovich è stato stimato 6,5 miliardi di euro ma quanti campionati ha vinto ultimamente?”.

Sul futuro di Mertens, chiosa: “Ne parleremo a fine stagione”.

AreaNapoli.it