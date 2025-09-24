IN EVIDENZA

Napoli: il comunicato sulle condizioni di Buongiorno

Vincenzo Letizia 24 Settembre 2025

In casa Napoli é arrivato il responso degli esami strumentali di Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro dovrebbe rimanere fuori almeno fino a dopo la prossima sosta per le Nazionali a causa di una lesione  di basso grado del muscolo alla coscia sinistra. Ecco il comunicato del club:

Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Vincenzo Letizia

