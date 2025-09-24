SSCN – Dopo il rinnovo ufficiale di Politano, pronto pure quello di Anguissa con un forte aumento dell’ingaggio

Il Napoli, dopo aver ufficializzato il rinnovo contrattuale di Matteo Politano, sta per chiudere anche quello di Frank Zambo Anguissa- Entrambe le parti, infatti, sono vicinissime a prolungare il loro sodalizio. Il fortissimo centrocampista camerunense e il club di De Laurentiis hanno trovato un accordo per quanto riguarda ingaggio e scadenza. Per lui ci sarà un prolungamento fino al 2028, con opzione di un altro anno ed un sostanzioso aumento dello stipendio che si aggirerà sui quattro milioni a stagione. Anguissa, 29 anni, è un pilastro del centrocampo del Napoli, è arrivato in azzurro nel 2021, prima in prestito dal Fulham, e poi acquistato definitivamente l’annata seguente . Infine, il numero 99 ha disputato con la squadra partenopea 134 partite in massima serie, realizzando 10 gol e fornendo 13 assist. Antonio Conte lo ritiene un giocatore fondamentale nello scacchiere del suo modulo.