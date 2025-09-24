NEWS

SSCN – Dopo il rinnovo ufficiale di Politano, pronto pure quello di Anguissa con un forte aumento dell’ingaggio

Armando Fico 24 Settembre 2025 0 39 sec read

Il Napoli, dopo aver ufficializzato il rinnovo contrattuale di Matteo Politano, sta per chiudere anche quello di Frank Zambo Anguissa- Entrambe le parti, infatti,  sono vicinissime a prolungare il loro sodalizio. Il fortissimo centrocampista camerunense  e il club di De Laurentiis hanno trovato un accordo  per quanto riguarda ingaggio e scadenza.  Per lui ci sarà un prolungamento fino al 2028, con opzione di un altro anno ed  un sostanzioso aumento dello stipendio che si aggirerà sui quattro milioni a stagione. Anguissa,  29 anni, è un pilastro del centrocampo del Napoli, è arrivato in azzurro nel  2021, prima in prestito dal Fulham, e poi acquistato definitivamente l’annata seguente . Infine, il numero 99 ha disputato con la squadra partenopea 134 partite in massima serie, realizzando 10 gol e fornendo 13 assist. Antonio Conte lo ritiene un giocatore fondamentale nello scacchiere del suo modulo.

Armando Fico

