Napoli, i convocati per Cagliari, torna Ghoulam

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domani alle ore 18 al Sardegna Arena per la 24esima giornata di Serie A. Allenamento sul campo 2 e 3 per la squadra che ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazioni tecnico tattiche. Successivamente lavoro di contrapposizione di gioco. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Koulibaly e Milik hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, quest’ultimo fermo per una infiammazione al ginocchio destro. Lozano si è allenato in parte in palestra e in parte in campo.

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Mertens, Politano.

Fonte: sscnapoli.it

