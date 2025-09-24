NEWS

Coppa Italia – Ancora una vittoria per il Milan, che ieri ha battuto il Lecce per 3 -0, a San Siro

Armando Fico 24 Settembre 2025

Quarta vittoria consecutiva per il Milan di Allegri, che ieri ha scontato l’ultimo turno di squalifica, tra serie A e Coppa nazionale, contro il Lecce, sconfitto a San Siro per 3 a 0, grazie ai gol di  Gimenez, Nkunku e Pulisic. Tutto molto semplice per i rossoneri anche per il fatto che i giallorossi di Di Francesco, sono rimasti in dieci per più di un’ora, in virtù del rosso a Sieberty, reo di aver commesso un fallo da ultimo uomo.  Pertanto, i meneghini  accedono agli ottavi di finale della competizione, dove incontreranno, a dicembre, la Lazio di Sarri, allo Stadio Olimpico di Roma.

Armando Fico

