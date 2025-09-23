VARIE

E’ morta Claudia Cardinale

L’attrice Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni.

Ha vinto tre David di Donatello e i tre Nastri d’argento, oltre al Leone d’oro alla carriera conferitole alla Mostra del cinema di Venezia nel 1993 e il David, anch’esso alla carriera, del 1997.
Tra i suoi film più celebri, accanto al protagonista Marcello Mastroianni, Il bell’Antonio di Mauro Bolognini, La ragazza con la valigia di Valrio Zurlini, 8 1/2 (1963) di Federico Fellini e soprattutto Il Gattopardo di Luchino Visconti, La ragazza di Bube (1963) di Luigi Comencini, La pelle (1981) di Liliana Cavani. E’ stata anche Paolina Bonaparte in Austerlitz, e Claretta Petacci in Claretta di Pasquale Squitieri. Viveva da tempo in Francia.

