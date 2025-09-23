BREVI

COPPA ITALIA, il Cagliari vola agli ottavi di finale e sfiderà il Napoli

Vincenzo Letizia 23 Settembre 2025 0 1 min read

Il Cagliari si qualifica per gli ottavi di Coppa Italia, travolgono 4-1 il Frosinone con Gaetano (rigore al 2′), Borrelli (68′), Felici (80′) e Cavuoti (85′) e si guadagna la sfida ai campioni d’Italia del Napoli al Maradona.

CAGLIARI-FROSINONE 4-1
Serve un grande Matteo Felici al Cagliari per battere il Frosinone in Coppa Italia: 4-1 e ottavo di finale contro il Napoli campione d’Italia per i sardi. La partita si sblocca subito: Cittadini mette giù Borrelli, dal dischetto Gaetano non sbaglia ed è 1-0 al 2′. I sardi, poi, rischiano: Rog sbaglia in uscita, ma il sinistro di Kvernadze finisce incredibilmente fuori. Il festival degli errori prosegue, perché Kilicsoy si fa rimontare solo davanti a Pisseri, mentre Gaetano si divora il raddoppio spedendo alto un rigore in movimento. Poi, al 36′, ecco il pareggio: sponda di testa da corner e deviazione vincente di Vergani che fa 1-1. L’indecisione sui piazzati dei rossoblù non si interrompe, perché tre minuti dopo Gelli incorna e centra la traversa. Prima dell’intervallo, Pisacane perde pure Zappa, che esce per problemi muscolari e lascia il posto a Di Pardo. Nella ripresa, però, i padroni di casa partono con due occasioni: Felici, appena entrato, si guadagna un angolo colpito di testa da Mazzitelli. Bravo Ciocci, che è poi fortunato sul mancato tap-in di Borrelli con la palla che resta sulla linea, mentre poco dopo ancora Felici impegna il portiere ospite che respinge. L’ottimo avvio viene premiato proprio a metà ripresa: uno scatenato Felici sfonda sulla sinistra e mette dentro per Borrelli, che stavolta non sbaglia. E all’80’, il migliore in campo si mette in proprio: si sovrappone sulla corsia mancina e di destro fa 3-1 chiudendo i giochi. C’è spazio, all’85’, anche per il blitz di Cavuoti che vale il definitivo 4-1: un messaggio per il Napoli in vista degli ottavi e per l’Inter, prossima avversaria in campionato.

