Milan, Allegri: “Leao torna con il Napoli. Il campionato inizia adesso”

Vincenzo Letizia 13 Settembre 2025 0 25 sec read

Riparte la Serie A. Il Milan, che nell’ultimo turno prima della sosta aveva vinto sul campo del Lecce, torna a San Siro, dove ha perso all’esordio contro la Cremonese. L’avversario sarà il Bologna di Vincenzo Italiano. Massimiliano Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa, annunciando subito l’assenza di Leao: “Ha un problema al soleo, un muscolo molto pericoloso. Non ci sarà domani, non ci sarà molto probabilmente neanche a Udine“. Il portoghese tornerà così a disposizione in occasione della partita contro il Napoli.

Vincenzo Letizia

