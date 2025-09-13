BREVI

Ancelotti sul Mondiale: “L’Italia fatica, ma come il Brasile è fra le candidate”

Vincenzo Letizia 13 Settembre 2025 0 51 sec read

Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha rilasciato una intervista ad ESPN nel corso della quale ha parlato anche del prossimo Mondiale che si terrà nel 2026 fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Il Brasile nonostante una storia gloriosa attraversa, un po’ come Germania e Italia, un periodo di difficoltà e Ancelotti ne è consapevole nella sua analisi: “Le favorite sono sempre le stesse. L’Argentina, che ha vinto l’ultima volta. In Europa, metto in evidenza la Spagna , che sta facendo molto bene. La Francia ha grandi qualità individuali. L’Inghilterra potrebbe essere nel gruppo delle favorite; non vince da molto tempo. Il Brasile è ovviamente fra i favoriti. Anche l’Italia, ma sta faticando a qualificarsi”. Anche la nazionale tedesca era nella sua lista: “Voglio vedere anche la Germania”.

Molti si chiedono se Neymar rientrerà in Nazionale: “Non staremo a guardare come gioca Neymar; tutti conoscono il suo talento. Nel calcio moderno, per sfruttare il suo talento, un giocatore deve essere in buone condizioni fisiche. Se è al meglio, non avrà problemi a entrare in nazionale”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

“Matti per il calcio”: tra due settimane il fischio d’inizio della XVII Rassegna nazionalea San Benedetto del Tronto (Ap)

Matti per il calcio, la XVII Rassegna nazionale dei Dipartimenti di salute mentale organizzata dall’Uisp, tornerà in campo a San Benedetto del Tronto (Ap) dal 25 al […]

11 Settembre 2025 0 2 min read

MONDIALI PER CLUB – Inter brutta anche se sfortunata si fa eliminare dal Fluminense

L’Inter di Chivu esce dal Mondiale per Club agli ottavi di finale. Dopo il primo posto nel gruppo E nella fase a gironi, i nerazzurri, al Bank […]

1 Luglio 2025 0 33 sec read

Lazio, Claudio Lotito ricoverato al Gemelli dopo un malore in Senato

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato vittima di un malore mentre era in Senato. E’ stato trasportato successivamente all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma […]

8 Luglio 2025 0 23 sec read

Napoli, UFFICIALE la cessione di Jesper Lindstrom al Wolfsburg

Jesper Lindstrom lascia nuovamente il Napoli: nuova avventura in Bundesliga. L’esterno danese infatti è un nuovo giocatore del Wolfsburg, che ha annunciato il suo ingaggio dopo l’accordo con la […]

23 Luglio 2025 0 18 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui