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Serie A – I pronostici di tre personaggi eccellenti sulle prossime sfide di campionato, valide per la 34esima giornata

Armando Fico 23 Aprile 2026 0 51 sec read

Tre personaggi eccellenti del calcio italiano si sono cimentati sul canale Youtube,  nel gioco dei pronostici relativi alla prossima giornata di campionato, ovvero la 34esima. Le previsioni riguardano soprattutto il big match Milan vs Juventus di domenica  e Napoli vs Cremonese di domani sera. Si tratta di Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani. Il direttore del Corriere dello Sport ha previsto le vittorie del Napoli e del Milan, pronosticando anche un gol di Alisson Santos e di Leao. Invece, il giornalista e conduttore televisivo si è sbilanciato, annunciando il successo per 2 a 0 degli azzurri sulla Cremonese, con il  ritorno al gol di Hojlund e il pareggio tra rossoneri e bianconeri, al Meazza, per 1 a 1, grazie alle reti di reti di Pulisic e Conceicao. Infine, c’è stato il turno del conduttore radiofonico, nonchè giornalista italiano, il quale ha pronosticato una nettissima vittoria dei partenopei con i grigiorossi e un pareggio, per 1 a 1 tra il Milan e la Juventus, con gol di Leao e Concecao. Chi di loro avrà indovinato ? Lo scopriremo solo vivendo!

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