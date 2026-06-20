Italia, la rivoluzione nei desideri dei tifosi

A sole quarantotto ore dal voto che deciderà la nuova governance della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il panorama calcistico italiano si trova davanti a un bivio cruciale. Mentre i vertici si preparano a definire il consiglio che affiancherà il futuro capo della Federazione, la base del movimento – ovvero i milioni di appassionati e tifosi – ha le idee chiarissime su quali debbano essere le priorità assolute per salvare e rilanciare il “pallone” nostrano.

A fotografare questo sentimento netto è un sondaggio esclusivo realizzato da StageUp e Ipsos-Doxa, due colossi nella ricerca di mercato e nella consulenza sportiva, i cui dati mettono a nudo lo scollamento tra i desideri dei tifosi e gli egoismi imprenditoriali che troppo spesso hanno bloccato il sistema. Come si vede nell’immagine 1000410581.jpg, la richiesta principale è una vera e propria rivoluzione culturale e strutturale.

Il dato più clamoroso riguarda i giovani: il 70,7% degli intervistati (voto massimo 5 e 4 in una scala di importanza) ritiene che stimolare maggiormente l’investimento sui settori giovanili sia la priorità principale e più urgente per il rilancio del calcio italiano. Una necessità che si riflette anche nell’immagine di copertina, che mette in contrapposizione l’esperienza del portiere e capitano azzurro Gianluigi Donnarumma con la freschezza del giovane attaccante Pio Esposito, simbolo della linea verde che il Paese invoca.

Ma le richieste non si fermano qui. Al primo posto assoluto per i tifosi c’è la sicurezza, con il 72,8% dei consensi favorevole a rafforzare le misure negli stadi e a recidere definitivamente i legami con gli ultras violenti. Sul fronte della fruizione, emerge un fortissimo grido d’aiuto contro il caro-abbonamenti e lo spezzatino televisivo: il 68,9% chiede a gran voce di favorire la presenza di un’offerta TV in chiaro, stanco di pacchetti sempre più costosi che stanno trasformando la visione delle partite in un lusso per pochi. Strettamente legato a questo è il tema delle infrastrutture, con il 68,0% che pretende la modernizzazione di stadi ormai fatiscenti.

Tra le altre riforme invocate a larga maggioranza figurano una profonda ristrutturazione dell’arbitrato con l’impiego di direttori di gara professionisti e un nuovo uso del VAR (64,4%), oltre a una riforma complessiva della governance della FIGC (64,2%). Al contrario, l’ipotesi di favorire ulteriormente l’ingresso di campioni stranieri con benefici fiscali raccoglie pochissimo entusiasmo, fermandosi ad appena il 37,1% dei consensi massimi e registrando la percentuale di pareri minimi più alta (33,7%).

Il messaggio che esce dalle urne virtuali dei tifosi è un mix di pragmatismo e passione: meno scorciatoie finanziarie, meno veti incrociati e più attenzione alla trasparenza, ai giovani e alla sostenibilità economica. Resta da vedere se chi siederà sulla poltrona più alta di via Allegri saprà ascoltare questa richiesta di cambiamento o se il calcio italiano rimarrà ostaggio delle solite vecchie logiche.