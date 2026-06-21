CALCIOMERCATO – Napoli e Juve: duello per Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid

L’attaccante dell’Atletico nel mirino di Manna: sarebbe un titolare aggiunto dietro a Højlund

Quando una telefonata mette a fuoco la strategia. Il Napoli è a caccia di un centravanti. Un vice Højlund che sia molto di più di un’alternativa. Il famoso titolare aggiunto, di qualità e personalità. Quello che per molti versi potrebbe essere Romelu Lukaku, ma che non sarà il belga. Perché c’è un monte ingaggi da tagliare e Big Rom è ancora vincolato da un altro anno di contratto a circa 12 milioni lordi. E allora il Napoli si muove, si informa e spera. Sì, spera che Alexander Sørloth (Trondheim, 5 dicembre 1995) possa rimanere a lungo concentrato solo sul Mondiale e soltanto dopo le meritate ferie possa cominciare a pensare al suo futuro.

Il Napoli ha individuato nel gigante norvegese il giocatore giusto per completare l’attacco da dare a Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Il contatto tra le parti c’è stato, almeno per capire quanto siano avanti i discorsi con la Juventus ma non solo. Sorloth piace a tanti e in molti hanno sondato già l’Atletico Madrid. Al prezzo giusto può partire, e il Napoli vorrebbe garantirsi una corsia preferenziale per evitare aste.

La situazione: contatti per il norvegese, ma prima gli azzurri devono sistemare Lukaku e Lucca.

Prime le uscite

Del resto, nello stesso ruolo, c’è un po’ di traffico nello spogliatoio azzurro. Il futuro di Lukaku rischia di diventare un tormentone, ma al di là delle parole di facciata del belga, che ha sottolineato di recente la voglia di rimanere a Napoli, l’ipotesi di una conferma di Romelu sembra piuttosto remota. Così come una seconda chance a Lorenzo Lucca. Sì, Allegri sembra disposto a valutarlo in ritiro, ma soltanto se prima non si dovesse trovare una nuova sistemazione al centravanti fresco di riscatto da 26 milioni all’Udinese. Lucca in azzurro non ha convinto e ha fatto pochissimo anche nei sei mesi di prestito al Nottingham Forest. Lucca, però, ha mercato. Ha tanti estimatori e sono molte le telefonate che sta ricevendo il ds Manna in questo periodo. Lorenzo a Napoli ha faticato ad ambientarsi: ha avuto le sue chance, ma se l’è giocate male. Però, la maglia azzurra pesa, mette una pressione fuori dal comune. Per questo, in molti, sono ancora convinti che il vero Lucca possa ritrovarsi facilmente in un altro club. La Lazio ci pensa (nell’operazione Gila, a patto che il Napoli contribuisca sull’ingaggio) ma non è l’unica in Italia: Lucca, per fisicità e caratteristiche, farebbe comodo a molte squadre.

L’uomo giusto



Ecco, dovesse riuscire a risolvere in fretta il nodo legato agli esuberi davanti, il ds Manna avrebbe poi luce verde per provare un colpo li davanti. E Sorloth è l’ultima idea, perché può giocare da centravanti ma anche accanto a un altro vero 9, come capita in nazionale con Haaland. All’Atletico, in due stagioni, ha messo a segno 44 reti in 107 presenze, dimostrando di avere un ottimo feeling con la porta ma soprattutto di poter avere un impatto enorme entrando dalla panchina. Fisicità e senso del gol da mettere alle spalle di Højlund, per permettere al danese di tirare il fiato di tanto in tanto, senza che l’attacco possa accusarne il colpo. Il Napoli si muove, fa sul serio. Per bruciare la Juve e confermare, anche per il prossimo anno, le ambizioni da scudetto. (Fonte: Gazzetta dello Sport)