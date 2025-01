CALCIOMERCATO – Out Out di Danilo alla Juve; risoluzione del contratto o reintegro in rosa, fino a giugno, con relativo ingaggio milionario

L’ormai ex capitano della Juventus, già accordatosi col Napoli per raggiungere Antonio Conte che lo ha richiesto espressamente per rinforzare il reparto arretrato con un calciatore pronto, esperto e adattabile in diversi ruoli, ha inviato una sorta di out out alla società bianconera: o lo lascia partire attraverso la consensuale rescissione del contratto, oppure resta a Torino, fino a scadenza, senza probabilmente, giocare ma con il relativo ingaggio milionario da corrispondergli. Danilo non vuole nemmeno una buonosciuta ma soltanto ciò che gli spetta di diritto fino ad ora. Pertanto, il giocatore brasiliano è diventato una vera bomba che può esplodere da un momento all’altro nel caso in cui il club juventino continuasse ad impuntarsi, chiedendo un indennizzo al Napoli, Se così fosse, la cosa danneggerebbe solamente la società. Questa è la situazione affatto non semplice: o si arriva a un reintegro in rosa, che può essere chiesto dopo pochi giorni, altrimenti un accordo per congedarsi da tutti e mettersi in cammino verso il capoluogo campano. Da qui non si scappa. Il Napoli, dal canto suo, resta in attesa degli eventi, mal che vada, il centrale brasiliano ariverebbe al’ombra del Vesuvio in estate.