Luis Hasa – Chi è il neo acquisto del Napoli, prelevato dal Lecce, ex Juve, e centrocampista della nazionale italiana under 21?

La SSCN , ieri, ha comunicato ufficialmente l’acquisto del giovane centrocampista del Lecce, classe 2004, Luis Hasa, nato a Sora in provincia di Frosinone, da genitori albanesi. Ma chi è Hasa? E’ sempre stato un protetto del direttore, ex Juve Giovanni Manna, primofautore della NextGen, ai tempi del suo incarico nella società bianconera. Il ragazzo, oltre a essere un centrale di centrocampo, può anche fungere da trequartista o da ala sinistra. Malgrado, in Salento, Hasa non sia mai riuscito a trovare uno spazio tutto suo, è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Tanto è vero che il centrocampista si è rivelato uno dei maggiori protagonisti dell’Italia Under 19 che, a luglio del 2023, vinse il titolo europeo a spese del Portogallo con una rete di Kayode, proprio su un suo assist al bacio. Quindi, per il neo azzurro, è stato un percorso di crescita che lo ha portato fino all’Under 21 e che, nonostante le difficoltà attuali, a Lecce, dove non ha neanche debuttato in campiuonato, pare possa diventare, presto, un talento. Per questo motivo il club di De Laurtentiis ha deciso di portarlo, fin da subito, alla corte dell’allenatore leccese. Il suo esordio nel calcio che conta giunse nel 2023, con la maglia a strisce, nel corso dell‘amichevole precampionato contro l’Atalanta, allorquando subentrò in luogo di Locatelli, tuttavia, in A, il suo ingresso non c’è mai stato. Con il lecce ha giocato solamente dieci minuti nel finale della partita di Coppa Italia, persa contro il Sassuolo, a fine settembre scorso. La società partenopea, per avere il suo cartellino, ha sborsato cinquecentomila euro, di cui 150mila andranno al club bianconero che vantava una percentuale del 30% sulla vendita. Adesso si dovrà vedere se il Napoli intende tenerlo in rosa o mandarlo in prestito, per fargli trovare maggiore spazio, visto che non avrebbe grandi possibilità di giocare nel team di Conte.