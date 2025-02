Questi Famtasmi – Gonge, Raspadori, Simeone Lukaku, Neres, Anguissa, Lobotka, ieri inesistenti

Ahinoi, ieri sera, abbiamo assistitito ad una brutta prestazione del Napoli, contro una buona Udinese che, tuttavia, senza il patatrac combinato da Juan Jesus e Mazzocchi, probabilmente, non avrebbe pareggiato la rete di Mc Tominay. Ciò non toglie che giocatori come Lukaku, Simeone, Neres, Anguissa, Lobotka, si sono dimostrati dei veri e propri fantasmi, vaganti in campo risultando le brutte copie di quelli che conoscevamo. Non sappiamo se c’è stato un calo fisico dovuto alla stanchezza, per quanto riguarda il brasiliano, il camerunense, il belga e lo slovacco, o un calo mentale, figlio della troppa pressione. Mentre, per gli altri restare sempre in panchina per subentrare solo per pochi minuti non ha dato la giusta condizione per essere incivi, al punto di influire sul match. Amarezza e delusione per la piazza partenopea, sicura del successo contro i friulani. Non è il caso, però, di fare drammi, il Napoli resta ancora primo in questo 24esimo turno, anche in caso di vittoria, nel Monday Night dell’Inter con la Fiorentina. Gli azzurri meritano ugualmente un plauso per il campionato che stanno conducendo e criticarli, ora, non mi sembra giusto, pur se la prestazione contro i bianconeri non è stata brillante. Dopo sette vittorie di fila, non è uno scandalo pareggiare due gare. Il torneo continua ed il duello con i nerazzurri, durerà fino alla fine. Come non dovevamo esaltarci prima, oggi, non è il caso di abbatterci, tutto è ancora in gioco e nulla è perduto. Chissà che stasera la Viola non ci faccia un altro regalo non perdendo contro i nerazzurri. Sarà difficile che ciò accada ma nel calcio niente è scontato.